Handelsakkoord gesloten tussen EU en Zuid-Amerikaanse landen

De Europese Unie en een handelsverband van Argentinië, Brazilië, Paraguay en Uruguay hebben vrijdag in Brussel overeenstemming bereikt over een handelsakkoord. Dat heeft Europese Commissie bekendgemaakt. Over het akkoord is bijna twintig jaar onderhandeld. Voorzitter van de Europese Commissie Jean-Claude Juncker noemt het „een historisch moment” en „het grootste handelsakkoord dat de EU ooit heeft gesloten”.

De Argentijnse handelsminister Marisa Bircher deelde op Twitter een filmpje waarop te zien is hoe het akkoord met applaus wordt ontvangen. Volgens Juncker zendt deze overeenkomst „te midden van de internationale handelsspanningen” het signaal uit dat de EU staat voor handel op basis van regels. De Braziliaanse president Jair Bolsonaro noemde het akkoord op Twitter „historisch” en sprak van een „geweldige dag”. In het handelsverband werken de Zuid-Amerikaanse landen onder de naam Mercosur sinds 1991 samen. De EU-lidstaten moeten nog instemmen met het akkoord.

In het akkoord is afgesproken dat een belangrijk deel van de handelstarieven voor export vanuit de EU naar de vier landen wordt geschrapt. Dit zou bedrijven jaarlijks zo’n vier miljard dollar (3,5 miljard euro) schelen. De handel tussen de twee blokken was vorig jaar goed voor ruim 87 miljard euro. In de dienstensector komt daar nog eens 34 miljard euro bij. Vooral bedrijven die auto’s, auto-onderdelen, machines, chemicaliën, medicijnen en kleding vanuit de EU exporteren, moeten van het handelsakkoord profiteren.

Ook is afgesproken dat landbouwproducten uit de Mercosur-landen met “gecontroleerde quota” worden toegelaten op de Europese markt. De Europese Commissie benadrukt dat de geïmporteerde producten „aan de hoogste standaarden” van voedselveiligheid en consumentenbescherming moeten voldoen.