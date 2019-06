Greenpeace, Milieudefensie en FNV ontevreden met klimaatakkoord

Milieuclubs Greenpeace, Milieudefensie en vakbond FNV zijn ontevreden met het klimaatakkoord dat later vrijdag wordt gepresenteerd. Dat maakten zij vrijdagochtend bekend op een persconferentie in Den Haag. Zij vinden onder andere dat de voorgenomen CO₂-taks niet ver genoeg gaat. De milieuclubs willen dat over alle uitstoot belasting geheven wordt. Niet over een deel daarvan, zoals naar verwachting in het klimaatakkoord staat.

„Dit is niet het antwoord op het stoppen van de klimaatcrisis”, zei Joris Thijssen, directeur van Greenpeace, op de persbijeenkomst. „Ja, er staan mooie dingen in. Maar die compenseren niet voor de zwakke punten.” Het betekent niet dat Greenpeace, Milieudefensie en vakbond FNV zich terugtrekken uit het akkoord. Zij hopen alleen dat het aangepast wordt op in hun ogen belangrijke punten.

Naast de CO₂-tak zijn zij ontevreden over de volgens hen oneerlijke lastenverdeling tussen burgers en bedrijven, de hervorming van de landbouw die niet ver genoeg zou gaan, en het begrenzen van ondergrondse CO₂-opslag.

Definitieve akkoord vrijdagmiddag

Het definitieve akkoord wordt vrijdagmiddag gepresenteerd. De andere partijen van de milieubeweging die mee-onderhandelden over het akkoord, Natuur & Milieu, de Natuur- Milieufederaties en de Jonge Klimaatbeweging, waren vrijdagmiddag niet bij de persconferentie in Den Haag. Volgens Thijsen zit de gehele milieubeweging wel „inhoudelijk op één lijn” wat de kritiek op het aanstaande akkoord betreft.

Het klimaatakkoord is een verzameling plannen waarmee politiek, werkgevers, werknemers en belangenclubs de CO₂-uitstoot willen verminderen. Het doel is in 2030 49 procent minder uitstoot te hebben dan in 1990.

