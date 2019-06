Ford schrapt 12.000 banen bij Europese divisies

De Amerikaanse autofabrikant Ford schrapt ruim 20 procent van de banen bij zijn Europese divisie. De reorganisatie kost circa 12.000 banen, voor eind 2020 verdwijnen tevens 6 van de 24 fabrieken.

Met name Duitsland (5.000 banen), het Verenigd Koninkrijk (3.000) en Rusland (2.000) worden door de maatregelen geraakt, zo blijkt donderdag uit het persbericht van Ford.

„De scheiding met werknemers en het sluiten van fabrieken zijn de moeilijkste beslissingen die we nemen”, schrijft Europees topman Stuart Rowley in een verklaring. „We gaan vooruit en richten ons op het opbouwen van een duurzame toekomst voor de lange termijn.”

In Europa geldt vooral het Verenigd Koninkrijk een belangrijke markt voor Ford, maar hier is al langer sprake van krimp. Ford vreest bovendien voor de gevolgen van de Brexit. Vorig jaar maakte Ford volgens de Financial Times 400 miljoen dollar verlies in Europa.

Aandeelhouders reageerden tevreden op het bezuinigingsnieuws. De koers van het aan de beurs van New York genoteerde Ford Motor Company steeg bij opening donderdag met zo'n 2,5 procent. Nadat Ford vorig jaar zo’n 40 procent van zijn beurswaarde verloor, heeft het autobedrijf dit jaar de weg naar boven ingezet en steeg de koers met 30 procent.

Nieuwe strategie

Ford (135 miljard euro omzet, 4,2 miljard euro winst) eind 2018 wereldwijd 199.000 werknemers, waarvan de helft in Noord-Amerika. In Europa (inclusief Rusland) had de automaker 53.000 man in dienst. Begin januari werd al duidelijk dat er mogelijk duizenden banen zouden worden geschrapt in Europa. Toen liet het bedrijf reeds doorschemeren dat ingrijpen noodzakelijk werd geacht om weer winstgevend te worden in Europa, maar werden nog geen exacte aantallen genoemd.

Ford-oprichter Henri Ford geldt als vader van de wereldwijde automobielindustrie vanwege de assemblagelijnproductie die hij invoerde. Zijn nazaten bezitten nog 2 procent van de aandelen in het bedrijf, maar omdat het een speciale soort aandelen betreft hebben zij daarmee 40 procent van het stemrecht in handen. Met 6,4 miljoen auto’s is Ford de vijfde automaker ter wereld,

Ford kondigde donderdag ook een nieuwe strategie aan voor Europa. Ford wil nieuwe automodellen introduceren die groener zijn en gooit het bedrijfsmodel op de schop. Vanaf juli werkt het bedrijf met drie nieuwe divisies met ieder een eigen management; bedrijfswagens, personenauto’s en importmodellen. De afdeling bedrijfswagens zal worden geleid door de Nederlander Hans Schep in het Britse Duntun.

Geproduceerde auto's in 2017 in miljoenen. 1. Toyota - 10,5 mln 2. Volkswagen - 10,4 mln 3. Hyundai - 7,2 mln 4. General Motors - 6,9 mln 5. Ford - 6,4 mln 6. Nissan - 5,8 mln 7. Honda - 5,2 mln 8. Fiat - 4,6 mln 9. Renault - 4,2 mln 10. PSA - 3,6 mln Bron: IOCA