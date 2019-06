Ex-jihadist Jason Walters ‘in gevaar gebracht’ door film

In de film vertelt Walters over zijn periode bij de Hofstadgroep en zijn daarop volgende de-radicalisering. De beelden waren jaren geleden geschoten. In 2015 trok Walters zijn medewerking in. Toen Walters vorig jaar vernam dat de beelden alsnog waren verwerkt in een film, vroeg hij regisseur Robert Oey om hem onherkenbaar in beeld te brengen. Aanvankelijk weigerde Oey dat. In Denemarken werd de film vertoond mét Walters herkenbaar in beeld. Deze week verscheen de Nederlandse versie waarin hij alsnog is ‘geblurd’.

Walters is een potentieel doelwit van jihadisten, die hem zien als verrader. Vorig jaar deed Walters aangifte na een dreigement, waarin hij als „vijand” van Allah wordt aangemerkt die een bestraffing verdient. Walters gaat bij interviews onherkenbaar op de foto en gebruikt een vermomming bij publieke optredens.

Robert Oey en diens producer Frank van den Engel wilden niet meegaan in Walters verzoek omdat dit „ernstige afbreuk” zou doen aan „de impact van de film”, schreven zij Walters. Bovendien, zeggen de filmmakers, had de NCTV hen verzekerd dat er geen reële dreiging jegens Walters zou bestaan. De NCTV ontkent dit: „Wij hebben niet gesproken over een dreigingsinschatting over Jason Walters”, zegt een woordvoerder. „Wel hebben wij de filmmakers gewezen op de algemene dreiging jegens afvallige moslims.”

Volgens bronnen zijn jihadisten in Nederland actief op zoek naar beeld van Walters.

Om de filmvertoning te voorkomen dreigde Walters eind vorig jaar met een rechtszaak. Oey had hem beloofd dat hij altijd uit de film kon stappen, zegt hij. Oey en zijn producent ontkennen deze mondelinge afspraak; zij wijzen op een schriftelijke overeenkomst waarin Walters aangeeft mee te werken aan de documentaire. De reclassering, die toezicht hield op Walters, bevestigt diens lezing. „In gesprek met de reclassering heeft Oey gezegd dat de afspraak is dat Walters zich ten alle tijden kan terugtrekken uit het filmproject”, aldus een woordvoerder.

