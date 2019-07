De 26-jarige Óscar Martínez en zijn dochter, uit El Salvador, verdronken tijdens een poging om de Rio Grande over re steken vanuit Mexico, om zich in de Verenigde Staten te vestigen. Zij werden een dag later gevonden, aan de Mexicaanse oever van de rivier. Deze foto maakte afgelopen week veel los, terwijl in het Amerikaanse Congres werd gesteggeld over een wet voor geld om geld vrij te maken om de migratiecrisis op te lossen. Veel mensen waren zeer verontwaardigd over de erbarmelijke omstandigheden in de detentiecentra waarin migranten aan de zuidgrens worden opgevangen.

Foto AFP