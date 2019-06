In de jaren negentig onthulde onderzoeksjournalist Joep Dohmen een heersende cultuur van vriendjespolitiek en corruptie binnen de provincie Limburg. Een stroom van veroordelingen volgde van ambtenaren, burgemeesters en bestuurders. Nu, ruim 20 jaar later, bijt hij zich samen met dagblad De Limburger opnieuw vast in de provincie. Is er in al die jaren iets veranderd in Limburg?

Presentatie: Thomas Rueb

Productie: Henk Ruigrok van der Werven

Montage: Jan Paul de Bondt