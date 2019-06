Private-leasing is in opkomst. Dit zijn de lusten en lasten

De Renault Mégane van Cok van Sprang (75) had soms kuren, en dan waren er dure reparaties nodig. „Vooral de onzekerheid over wat het ging kosten, gaf stress. We wisten: als iemand van de garage belt, wordt het weer meer dan verwacht.”

Twee jaar geleden stapte hij via zijn Renault-dealer over op een private-leaseauto: een Renault Captur. Per maand betaalt hij nu vast 402 euro, inclusief verzekeringen, onderhoud en belasting. „Dat geeft behoorlijke rust.”

Het begint populair te worden, als particulier een auto leasen - huren dus eigenlijk. Vorig jaar reden 150.000 Nederlanders een private-leaseauto. Vier jaar eerder, toen brancheorganisatie voor autoleasemaatschappijen VNA het ging bijhouden, waren dat er nog 17.000.

De voordelen: voor aanschaf van de auto is geen grote investering of lening nodig, en je weet precies hoeveel je per maand aan je auto kwijt bent. Je betaalt verder alleen nog de brandstof.

Je zou verwachten dat je voor een private-leaseauto flink meer moet betalen, maar dat lijkt mee te vallen. Dat komt doordat de leasemaatschappijen auto’s vaak in grote aantallen inkopen, mét kortingen – ook op onderhoud – die doorwerken in de leaseprijs.

Snelle groei 150.000 Nederlanders rijden in een private leaseauto 46 % was de groei in één jaar € 200 - 300 betaalt de grootste groep private leaserijders per maand Bron: VNA, cijfers over 2018

Tweedehands

De ANWB, zelf ook aanbieder van private-leaseauto’s, maakte de vergelijking voor een simpele Kia Picanto (vanaf 13.495 euro). De maandkosten voor private lease bedragen dan 189 euro, terwijl die voor een nieuwe eigen Picanto op 221 euro komen en voor een occasion op 196. Daarbij is voor de koopauto wel uitgegaan van een lening en dus rentekosten. Betaal je met eigen geld, dan is de nieuwe eigen auto nog steeds duurder, maar valt de occasion iets goedkoper uit dan de leaseauto: 3 euro om precies te zijn.

Uit berekeningen voor wat duurdere auto’s komt hetzelfde beeld naar voren, zij het dat het prijsverschil met de occasion wat hoger uitvalt. Kortom: wat betreft de kosten is de aankoop van een tweedehands auto met eigen geld het voordeligst. Op de site van de ANWB kun je dat voor specifieke merken zelf berekenen.

Moet je geld lenen voor een nieuwe auto, dan vind je bij veel private-leasebedrijven een betere deal, zegt ook de Consumentenbond. Maar heb je genoeg spaargeld, dan is leasen niet altijd goedkoper, zeker niet als je een occasion koopt.

En verkijk je niet op de terugkerende lasten, waarschuwt woordvoerder Gabriëlla Bettonville van budgetinstituut Nibud. In een onderzoek onder consumenten naar hun abonnementen – waar ook het private-leasecontract onder valt – concludeerde het Nibud dat mensen stelselmatig onderschatten wat ze eraan kwijt zijn. „Een paar honderd euro per maand lijkt goedkoop voor een nieuwe auto. Maar kijk eerst heel goed of je de financiële ruimte hebt om die kosten over een langere termijn op te brengen. Doorgaans zit je er minimaal een jaar aan vast, en kun je het nog betalen als je inkomen wegvalt of bij onverwachte, hoge zorgkosten?”

Let bij zo’n private-leasecontract in elk geval goed op de voorwaarden, adviseren de consumentenorganisaties. Om te beginnen loont het om te speuren naar aanbiedingen. De maandelijkse kosten voor hetzelfde merk kunnen bij uiteenlopende aanbieders tientallen procenten schelen. Het maakt ook uit of je het eigen risico op schade wilt afkopen. Bij de ANWB, die een eigen risico hanteert van 300 euro, kost afkopen zo’n 16 euro per maand.

Leasemaatschappijen kunnen scherper onderhandelen over aanschaf- en onderhoudsprijzen dan particulieren

Ook relevant is het aantal kilometers dat je rijdt. Standaard wordt uitgegaan van 10.000 kilometer per jaar, maar dat is niet zoveel. Koop je een ‘bundel’ met meer kilometers, dan betaal je bij. Hoeveel, dat verschilt per auto. Zo rekent de ANWB 27 euro per maand voor 5.000 extra kilometers van een Opel Crossland X.

Dan de looptijd van het leasecontract: ga je voor het laagste tarief, dan bedraagt die vijf jaar. Korter is duurder. Kies je, in hetzelfde voorbeeld, voor vier jaar, dan betaal je 20 euro per maand meer. Wil je je voor slechts twee jaar vastleggen, dan kost dat 90 euro per maand extra.

Wat als je tussentijds van je contract af wil? De meeste leasemaatschappijen berekenen dan wat een korter lopend contract zou hebben gekost en je betaalt het verschil met terugwerkende kracht.

Stel, je hebt in het voorbeeld van de ANWB een contract voor vijf jaar en na twee jaar wil je ervan af. Dan wordt over de voorbije 24 maanden 90 euro extra berekend: ruim twee mille. Wil je er na vier jaar vanaf, dan betaal je 48 maanden keer 20 euro bij: 960 euro. Bij een aantal partijen mag dat kosteloos na een ‘nare gebeurtenis’, zoals scheiding, ontslag of arbeidsongeschiktheid. Dat geldt onder meer voor ANWB, Leaseplan Nederland en Athlon Car Lease.

Zulke voorwaarden moeten tevoren echt duidelijk zijn, waarschuwt expert Menno Neeteson van de ANWB. „Als het contract vaag blijft over de kosten bij voortijdige ontbinding, is dat een risico.”

Keurmerk

Wat helpt is het Keurmerk Private Lease, dat met tachtig aangesloten leasemaatschappijen veruit het grootste deel van de markt bestrijkt. Zij moeten aan diverse voorwaarden voldoen, vertelt directeur Renate Hemerik van VNA, een van de initiatiefnemers. De verrekening bij eerder stoppen met het contract valt daaronder. Ook moeten zij ervoor waken dat de private-leaserijders te veel schulden aangaan en registreren zij hen bij kredietregister BKR. Hemerik: „Je moet mensen soms tegen zichzelf in bescherming nemen.”

Onlangs waarschuwde hypotheekketen De Hypotheekshop dat private-leaserijders minder hypotheek kunnen krijgen. Dat is logisch, want met vaste maandelijkse leaselasten hou je minder geld over voor de hypotheek – datzelfde geldt als je een auto hebt gekocht met een lening. Koop je een auto van je eigen geld, dan heb je daar natuurlijk geen last van.

