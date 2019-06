Trump had vrijdag een ontmoeting met de Russische president Vladimir Poetin. Het gesprek tussen de twee regeringsleiders is een van de vele bilaterale ontmoetingen aan de zijlijn van de top. In bijzijn van journalisten vroeg Trump of de Russen zich alsjeblieft niet met de Amerikaanse verkiezingen wilden bemoeien. Het leverde hem een lachje op van Poetin.

Foto Kevin Lamarque/Reuters