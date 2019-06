Congres VS akkoord met wet migratiecrisis, ondanks verzet Democraten

Het Amerikaanse Congres heeft donderdagavond een wet aangenomen om humanitaire hulp aan de zuidgrens mogelijk te maken. Dat gebeurde nadat de Democraten in het Huis van Afgevaardigden, onder leiding van Nancy Pelosi, met tegenzin hun eisen voor de regeling afzwakten.

Deze week waren twee wetsvoorstellen voor migratie in omloop in de Amerikaanse politiek: één was aangenomen door Democraten in het Huis, de andere door Republikeinen in de Senaat. Deze tweede wet kan nu in werking treden. Er komt dan 4,6 miljard dollar (4 miljard euro) vrij voor hulp aan de migranten die de grens overkomen. Het overgote merendeel daarvan is bedoeld voor minderjarigen die zonder begeleiding zijn binnengekomen. Één miljard dollar zal worden besteed aan voedsel.

Progressieven ontstemd

Het zijn zwakkere toezeggingen dan Pelosi eerder wilde. Partijgenoten op de linkervleugel van de Democratische partij weigerden dan ook in te stemmen met de wet: zij eisten hogere standaarden van hygiëne en betere zorg voor de migranten die nu worden opgevangen in overvolle centra aan de grens. Deze progressieve Democraten vinden dat in de wet niet goed is opgenomen waarvoor het geld precies wordt gebruikt. Ze vrezen daarom dat een deel van het budget wordt ingezet voor grensversterking in plaats van humanitaire hulp.

Lees ook: grenswacht VS vindt zeep en luiers niet nodig voor migrantenkinderen

De afgevaardigden vinden dat Pelosi meer had moeten onderhandelen met de Republikeinen en toegaf aan tijdsdruk. In het Huis stemden daarom 95 van de 235 Democraten tegen - de wet werd uiteindelijk met 305 stemmen voor en 102 tegen aangenomen. In de Senaat stemden veel meer Democraten voor het voorstel, omdat ze dat zagen als een compromis.

Deze week liep het debat over migratie en de opvang aan de zuidgrens hoog op, onder meer omdat opnieuw verhalen naar buiten kwamen over de erbarmelijke omstandigheden in de detentiecentra.