Amber Alert voor 12-jarig meisje uit Rotterdam

De politie heeft in de nacht van donderdag op vrijdag een Amber Alert uitgestuurd vanwege de vermissing van een 12-jarig meisje uit Rotterdam. De situatie is „urgent en zorgwekkend”, zo is te lezen in het politiebericht. Hania is sinds donderdagmiddag vermist.

Ze vertrok rond het middaguur van school, in Rotterdam-Crooswijk. „Ze zou om 15.00 uur thuis zijn, maar is niet thuis aangekomen”, laat de politie weten. Hania vertelde aan een docent dat ze een afspraak had bij een orthodontist, maar dat bleek niet zo te zijn. Het is volgens de familie van het meisje „niets voor Hania” om niet naar huis te komen. De familie laat ook weten dat eerdere chatberichten van Hania zijn gewist. Het is niet bekend wat daar in stond.

Tijdens het onderzoek naar Hania’s vermissing werd volgens de politie ook gekeken naar „andere sporen” en werden de zorgen om het meisje groter. De politie sprak onder meer met klasgenoten die haar voor zover bekend als laatste gezien hebben.

Vanwege het tijdstip van het alert hebben alleen mensen die ook ‘s nachts de notificaties op hun telefoon aan hebben staan het bericht over Hania ontvangen. Het systeem wordt ingezet bij de landelijke vermissing van kinderen. Er wordt gemiddeld per jaar één of twee alarmering uitgestuurd door Amber Alert Nederland. De alerts zouden ruim twaalf miljoen Nederlanders bereiken.