Als die liegende lamstraal de schat maar niet krijgt

Een piratenetui vol schoolspullen. Daarop lijkt de inhoud van de Treasure Island-doos. Er zijn linialen om mijlen uit te meten. Plastic kompasjes om windstreken vast te stellen. Uitwisbare stiften om geheime aanwijzingen op een landkaart in te tekenen. Er is zelfs een passer. Een passer!

Treasure Island is een zoek- en tekenspel voor twee tot vijf spelers. De opdracht is simpel: vind de schat. Met stift in de aanslag strepen, tekenen en zoeken spelers zich suf op een prachtig uitgevoerde schatkaart.

Een van de spelers neemt de rol op zich van spelleider en tipgever: hij of zij is Long John Silver. (Daarom lijkt ons thuis het spel met z’n tweetjes niet zo leuk – de andere speler moet dan drie piraten aansturen.)

Long John kiest aan het begin van het spel waar de schat begraven ligt en geeft gedurende het spel hints over de locatie ervan, aan de hand van vaste kaarten die hij op gezette tijden moet spelen. Dat zijn klassiek vage piratenhints als: „De schat ligt niet verder dan vier mijl van de vulkaan.” Of: „De groene speler bevindt zich op meer dan zes mijl van de schat.”

Alle schatzoekers hebben ook individuele informatie. Na elke tip van Long John wordt de nieuwe tip steevast ingetekend op privéschatkaarten: het heerlijk piepende stiftgeluid van lagunes die worden uitgesloten.

Maar nu de twist: Long John wil zijn collega-piraten niet té goed helpen. Want Long John heeft zelf ook een kans de schat te vinden, als de anderen er te lang over doen. Dat kan interessante groepsdynamieken opleveren. Elke piraat wil de schat voor zichzelf vinden. Maar érger nog is het als die listige, liegende lamstraal van een Long John de prijs pakt. Zullen ze elkaar toch maar helpen?

Het knappe is: voor de speler die Long John speelt voelt elke hint die je moet prijsgeven er als één te veel. Met elke hint wordt het zoekgebied voor de anderen kleiner. Maar voor de schatzoekers zijn de hints die je krijgt nooit goed genoeg. Oké, je kan nu de hele noordoostsector van het eiland uitsluiten. Maar het eiland is zo groot!

Voor wie ervan houdt, biedt Treasure Island volop ruimte voor intrige. De briljantste piraat bij ons thuis deed tijdens onderling overleg alsof hij zich versprak en per ongeluk waardevolle informatie deelde. De twee andere schatzoekers geloofden de geveinsde onnozelheid van de rode piraat met de blauwe ogen en liepen de verkeerde richting in. En Long John keek het lijdzaam aan. Piratenbedrog pur sang.

Treasure Island is een uniek spel: een soort deduceerverstoppertje met piraten. Helaas is het spel nog niet in het Nederlands vertaald. Engelse en Franse versies zijn online te bestellen, bijvoorbeeld bij de Franse uitgever Matagot.

Treasure Island ●●●●● €50, 2-5 spelers, Matagot