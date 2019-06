AC Milan trekt zich terug uit Europa League

AC Milan komt volgend seizoen niet uit in de Europa League vanwege het overtreden van de financiële regels voor voetbalclubs. De Italiaanse club heeft daarover een overeenkomst gesloten met de Europese voetbalbond UEFA. Sporttribunaal CAS maakte vrijdag bekend akkoord te zijn gegaan met die afspraak tussen de twee partijen.

Volgens de Financial Fair Play-regels van de UEFA mag een club niet meer geld uitgeven dan dat er binnenkomt. Dat heeft AC Milan volgens de voetbalbond het afgelopen seizoen wel gedaan. Daardoor dreigde Milan voor twee jaar uitgesloten te worden van Europees voetbal. Hierop gingen Milan en de UEFA in onderhandeling. Het is de uitkomst van die besprekingen waar het CAS vrijdag zijn goedkeuring aan gaf.

Door de overeenkomst heeft AC Milan volgend jaar de kans zijn financiën op orde te krijgen. Als de club zich in de toekomst wel weer voor de Europa League plaatst, zal UEFA de boekhouding opnieuw onderzoeken.

AS Roma naar Europa League

AC Milan eindigde als vijfde in de Italiaanse voetbalcompetitie, de Serie A. De club was daardoor verzekerd van een plek in de groepsfase van de Europa League. Die verliezen ze waarschijnlijk aan AS Roma, die als zesde eindigde in de competitie. Nummer zeven Torino mag nu mogelijk meedoen aan de kwalificaties voor het internationale toernooi.

Vorig jaar sloot de UEFA de Italiaanse club voor twee seizoenen uit van Europees voetbal. Tegen die uitspraak ging Milan met succes in beroep. Het CAS gaf de club gelijk dat de boekhouding verbeterd was na de overname door investeringsfonds Elliott. Tegen die beslissing is de UEFA vervolgens weer in beroep gegaan. Die zaak loopt nog.