Aantal dumpingen van drugsafval in Oost-Nederland afgenomen

Criminelen dumpen dit jaar in het oosten van Nederland aanzienlijk minder vaak drugsafval in de natuur of op straat dan voorheen. In Gelderland en Overijssel is sprake van een sterke daling, zegt de politie vrijdag tegen dagblad de Gelderlander. Dat er minder dumpingen zijn, betekent waarschijnlijk echter niet dat er minder drugs geproduceerd worden.

In de eerste zes maanden van 2018 vond de politie in Gelderland 29 keer drugsafval, dit jaar gebeurde dat nog maar twaalf keer. In Overijssel was er dit jaar nog maar één dumping, terwijl het er vorig jaar rond deze tijd zes waren.

Noord-Brabant en Limburg zijn al jaren de provincies met de meeste dumpingen van de gevaarlijke chemische reststoffen van de productie van synthetische drugs zoals xtc. De politie was vrijdag niet direct bereikbaar voor het opvragen van cijfers over dumpingen in deze provincies.

‘Productie op zelfde niveau’

De politie zegt tegen de Gelderlander dat criminelen de drugsproductie vermoedelijk niet hebben teruggeschroefd. „Gezien het aantal drugslabs dat we ontmantelen, denken wij dat de productie minstens op hetzelfde niveau is gebleven.”

Het is „gissen” naar het antwoord op de vraag hoe het kan dat er nu zoveel minder afval in de natuur verdwijnt, aldus de politie. Het zou kunnen dat de drugsproducenten andere manieren hebben gevonden om hun afval te lozen. Criminelen zouden de chemicaliën bijvoorbeeld laten wegspoelen in wasstraten of in het riool. Daarnaast is het mogelijk dat drugsbazen het afval niet weggooien maar opslaan.

Donderdag werd in een loods in de Gelderse plaats Voorthuizen nog 45.000 liter drugsafval aangetroffen. De politie zegt dat het de grootste hoeveelheid is die ooit op één plek is gevonden.

Vorig jaar nam het aantal dumpingen juist sterk toe. In totaal waren er toen in heel Nederland 292 vondsten van drugsafval, 86 meer dan in 2017. In Gelderland kreeg de politie bijna twee keer zo veel meldingen binnen.