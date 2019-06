Zestien doden bij viering Onafhankelijkheidsdag Madagaskar

In een sportstadion in de hoofdstad van Madagaskar zijn woensdagavond zestien doden gevallen. Zij waren volgens persbureau AFP naar het stadion gekomen voor een concert dat werd gehouden om de Onafhankelijkheidsdag te vieren. Er waren enkele duizenden mensen aanwezig bij het feest. Het lijkt erop dat de slachtoffers in de verdrukking zijn geraakt.

Het is nog onduidelijk wat er precies gebeurde. Tegen AFP zeggen ooggetuigen dat er een grote toeloop ontstond na de militaire parade. Daarna zou het concert van een popzanger plaatsvinden. Mensen wilden in of uit het gebouw komen. Beveiligingsmedewerkers van de locatie sloten toen juist enkele deuren, waarna paniek ontstond en mensen elkaar verdrongen bij de ingangen. Bij het incident raakten ook zeker 75 mensen gewond.

President Andry Rajoelina heeft in een persverklaring zijn condoleances overgebracht. Hij bezocht slachtoffers in het ziekenhuis, waar hij beloofde dat hun medische kosten zullen worden vergoed.

In Antananarivo werd de 59ste Onafhankelijkheidsdag gevierd.