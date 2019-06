Vrij zijn is...tractor pulling

Op naar de jaarlijkse editie van tractor pulling Oudenhoorn, volgens de poster ‘het powerspektakel van Voorne-Putten’. Als je over de Ruigendijk aan komt lopen, ligt het festivalterrein er vredig bij. Witte tenten, tribunes en landbouwmachines versierd met vlaggen staan langs de baan. Maar als er gereden wordt, walmen rookpluimen over de bloeiende aardappelvelden en brullen de motoren.

Een tengere vrouw in een rood shirtje rent heen en weer tussen de baan en kramen met bier, patat en gekleurde koptelefoons voor de gehoorbescherming van de kinderen. Thessa Luijendijk (21) werkt als wegbouwkundige en organiseert daarnaast met andere vrijwilligers dit evenement, goed voor 3.500 bezoekers. „Tractor pulling is de krachtigste motorsport ter wereld”, zegt ze, „in Nederland hebben we nu 100 teams.” Als baby lag ze in de kinderwagen al naast de baan waar haar vader, de Oudenhoornse tractor pulling-legende Jan Luijendijk, schitterde.

Die is bijna aan de beurt in de categorie Two Wheel Drives. De machines zien eruit als blitse auto’s, maar onder de kap zit een achterwielaangedreven tractorpuller. Vermogen: 2.500 tot 3.200 pk. Doel is een zware sleepwagen zo ver mogelijk te trekken over de kleibaan van 110 meter, die vrijwilligers avondenlang hebben geploegd, gekilverd en van kalk voorzien.

Je kunt het niet oefenen, het is gas geven en gaan. Met daverend geweld stuitert de gifgroene Sledge Hammer van Luijendijk door de klei. De voorkant vliegt door de lucht als het gewicht naar voren schuift. Mooi gezicht: duizenden vingers in oren. Met een biertje in de hand staat het publiek te kletsen. Het is een dagje uit. Voor vaders en zonen, met kortgeknipte koppen, in korte broeken (veel klapkuiten). Voor stevige jongens en meiden, een enkeling op klompen. Luijendijk: „We hebben een beetje een bier-en-tieten-imago, daar willen we vanaf.” En dat lijkt te lukken, met een traptrekkertrek met kinderen op skelters, een zandbak, en fruitbekers.

De rook, het geluid. Trekkertrek is gewoon mooi! Driek van Nieuwenhuizen

Op het veld met glanzende teambussen (Dukes of Dronten, Eager Beaver, Hurricane) staat Irene van der Veeken (51) in de oplegger. Haar man Aadri heeft zojuist 107,71 getrokken en team Wickie Power is eerste geworden van de Pro Stocks II, „die lijken nog op een tractor”. Van der Veeken is het enige vrouwelijke teamlid, zij verzorgt het camerawerk en de catering. Specialisme van het team? „De bandenspanning en de gewichtsverdeling op de track.” Als draai- en freeswerker maakt Aadri veel onderdelen zelf. „Het is een mechanische sport, er kan veel kapot.”

In de vip-bar vloeit het bier. Tussen de sponsors (bedrijven in uienzaad, grondverzet, veevoeders) en de baan is een wal van turf opgeworpen met daarop een podium waar ‘kissmissen’ uit Spijkenisse en Zuidland de prijzen uitreiken. Driek van Nieuwenhuizen (16, lichtroze poloshirt), zoon van een aardappelboer uit Sint Philipsland, geniet, samen met zijn broer, de vriendin van zijn broer en een maat: „De rook, het geluid. Trekkertrek is gewoon mooi!”