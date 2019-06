Vergoeding hiv-preventiepil voor hoogrisicogroep in augustus van start

De PrEP-pil ter voorkoming van een hiv-infectie wordt vanaf 1 augustus vergoed voor mannen met een verhoogd risico. Deze vorig jaar aangekondigde subsidieregeling van in totaal 22 miljoen euro geldt voor de pil en de daarbij horende zorg bij GGD-instellingen en duurt tot 2024. Dat schrijft minister Bruno Bruins (Medische Zorg, VVD) donderdag in een brief aan de Tweede Kamer.

Mannen die frequente en wisselende seksuele contacten met andere mannen hebben komen in aanmerking voor de regeling. Volgens het ministerie zijn dat naar schatting 6.500 personen. Mensen met een vaste partner die geen hiv heeft, vallen daar niet onder. Hoe hoog de eigen bijdrage zal zijn staat nog niet vast. Het Aidsfonds noemt een bedrag van rond de tien euro.

Kosten fors gedaald

PrEP-gebruikers moeten geregeld controles op aids, andere soa’s en het functioneren van de nieren ondergaan. Dergelijke zorg wordt voorlopig alleen vergoed als dat via een GGD gaat. Mannen die de bijkomende zorg via hun huisarts ontvangen, krijgen die niet vergoed. Er zijn veel minder GGD-punten dan huisartsen in Nederland, dus is het eenvoudiger als gebruikers daar naartoe gaan, aldus een woordvoerder van het ministerie voor Medische Zorg.

De PrEP-pil is sinds 2016 verkrijgbaar. Aanvankelijk kostten de middelen zo’n 600 euro per maand voor dertig pillen, dat is inmiddels gezakt naar ongeveer 30 euro.