Truckdivisie Volkswagen aarzelend naar de beurs

De afslanking van Volkswagen gaat in kleine stapjes. Jazeker, dochterbedrijf Traton krijgt deze vrijdag een eigen beursnotering in Frankfurt en Stockholm, maar het gaat voorlopig om 11,5 procent van de aandelen. Later gaan misschien meer stukken in de verkoop. Dan nog lijkt de grootste autofabrikant van Europa niet van plan de zeggenschap over de eigenaar van MAN en Scania op te geven.

De aanpassing van Volkswagen gaat dan ook niet van harte. Het zijn vooral beleggers die betogen dat het concern met 656.000 werknemers en 236 miljard euro omzet te groot en te onoverzichtelijk is, en niet-kernactiviteiten moet afstoten. Volkswagen kan die druk op zich gemakkelijk weerstaan, zolang het zijn grootaandeelhouders – de families Porsche en Piëch, de deelstaat Nedersaksen en het staatsfonds van Qatar – te vriend houdt. Inmiddels lijkt de concerntop echter ook voorstander van afslanken.

Nu zal er nog heel wat water door het Mittellandkanaal naast het hoofdkantoor in Wolfsburg stromen voor Volkswagen automerken als Seat, Audi of Skoda in de uitverkoop doet, maar de verkoop van Traton is een begin. Naast Traton staan voorlopig alleen kleine onderdelen van het concern te koop, zoals MAN Energy Solutions en Renk, die scheepsschroeven, machines en motoren produceren.

Eerder dit jaar was het idee een kwart van Traton te verkopen en daar zo’n 6 miljard euro mee op te halen, maar die plannen werden uitgesteld en later ook wat bescheidener van opzet. Dat komt door het onzekere beursklimaat in Duitsland, waar dit jaar nog geen grote beursgangen zijn geweest en alle ogen nu gericht zijn op Traton.

Nu haalt Volkswagen 1,55 miljard euro op met de verkoop van 11,5 procent van de aandelen. Daarmee wordt Traton gewaardeerd op 13,5 miljard euro – veel minder dan de 25 miljard waar eerder op gehoopt was. Volkswagen zal naar verwachting wachten tot de beurskoers wat gestegen is voor het opnieuw een pluk Traton-aandelen in de verkoop doet.

Dieselgate

Het moederconcern kan de opbrengst van de beursgang in elk geval goed gebruiken. Volkswagen wil de komende vijf jaar 44 miljard euro investeren in de ontwikkeling van zelfrijdende en elektrische auto’s, terwijl het nog altijd worstelt met de nasleep van dieselgate, het schandaal rond de sjoemelsoftware in dieselauto’s en bestelbusjes. Dieselgate heeft het concern tot nu toe zo’n 30 miljard euro gekost aan boetes en schadevergoedingen, en nog lang niet alle schadeclaims zijn afgewikkeld.

Traton zelf wil graag naar de beurs, omdat het net zo goed wil kunnen investeren in de toekomst van het bedrijf. Als zelfstandig beursfonds kan het daarvoor geld ophalen door nieuwe aandelen uit te geven.

Traton-topman Andreas Renschler zou zijn weifelende collega’s in het bestuur van Volkswagen hebben overtuigd van het nut van verzelfstandiging met het argument dat er geen enkele synergie is tussen de automerken van Volkswagen en de vrachtwagens.

Binnen Traton is nog wel volop synergie te behalen, blijkt uit het prospectus met informatie voor beleggers dat het bedrijf twee weken geleden heeft gepubliceerd. De drie onderdelen van het bedrijf – Scania in Zweden, MAN in Duitsland en Volkswagen Caminhões e Ônibus in Brazilië – zijn pas in 2015 samengebracht onder de vlag van Volkswagen en werken nog voor een groot deel los van elkaar. Centraal inkopen, meer dezelfde onderdelen gebruiken en de ontwikkeling van een gezamenlijke ‘basismotor’ moeten op jaarbasis zo’n 700 miljoen euro besparen.

Traton, vorig jaar opgericht als holding voor de drie truckmakers, heeft wereldwijd 81.000 werknemers en verkocht in 2018 233.000 vrachtwagens en bussen, gemaakt in 29 fabrieken in 17 landen. Op een omzet van 25,9 miljard euro boekte het bedrijf een winst van 1,7 miljard.

Daimler en Volvo waren altijd de grootmachten als het om vrachtwagens ging, maar Traton kan zich door de bundeling van MAN en Scania met die twee meten. In Europa en Zuid-Amerika is het nu marktleider, in Rusland nummer twee.

Elektrische motoren

Ook Traton ziet grote investeringen op zich afkomen, niet alleen in zelfrijdende en elektrische vrachtauto’s (en bussen), maar ook in motoren op alternatieve brandstoffen als waterstof, (vloeibaar) gas en biobrandstof. Scania is daarmee al vergevorderd, en ook MAN heeft er op korte termijn hogere verwachtingen van dan van elektrische vrachtauto’s, omdat die nu nog een beperkte actieradius hebben, hooguit 200 kilometer. Traton verwacht dat in eerste instantie vooral (stads)bussen, bestelbusjes en kleinere vrachtauto’s elektrische of hybride motoren krijgen, en pas veel later zware trucks voor lange afstanden.

De echte revolutie verwacht het bedrijf van zelfrijdende vrachtwagens, die de kosten van wegtransport op termijn kunnen halveren. Scania experimenteert al met autonome voertuigen op afgesloten terreinen, in Zweedse mijnen bijvoorbeeld. MAN heeft een proef gedaan met een ‘colonne’ van zelfrijdende vrachtwagens die dicht achter elkaar over de snelweg rijden. Trucks die helemaal zonder chauffeur op de openbare weg rijden, verwacht het bedrijf niet voor 2025 op de markt te brengen.

Om een echte wereldspeler te worden, wil Traton uitbreiden naar Azië en de Verenigde Staten. Daar is het nu alleen aanwezig via allianties met lokale vrachtwagenbouwers als Hino (Japan), Sinotruck (China) en Navistar (VS). In die laatste twee heeft Traton een minderheidsbelang, al is het geen geheim dat het Navistar volledig wil overnemen. Met de beursgang wordt de kans groter dat dat lukt: dan hoeft het bedrijf voor financiële middelen niet meer aan te kloppen bij het hoofdkantoor in Wolfsburg, maar kan het zo’n overname (deels) met eigen aandelen betalen.

Combinatie MAN en Scania samen Europees marktleider Vrachtwagenbouwers MAN en Scania waren altijd concurrenten, maar zijn door Volkswagen samengebracht in Traton. Dat krijgt deze vrijdag een eigen beursnotering in Frankfurt en Stockholm. Het Duitse MAN deed in 2006 een overnamebod op het Zweedse Scania, waarin Volkswagen een minderheidsbelang bezat. Volkswagen voelde daar niks voor en nam Scania in 2008 zelf over, in 2011 gevolgd door MAN. Zo ontstond de grootste vrachtwagenproducent van Europa. In 2015 werden beide bedrijven samengevoegd en in 2018 werd de combinatie omgedoopt in Traton. Het opende datzelfde jaar een nieuw, eigen hoofdkantoor in München, vooruitlopend op zijn verdere verzelfstandiging.