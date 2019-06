Tot 4 jaar cel voor drietal dat Panorama-redactie beschoot met antitankwapen

Voor het beschieten met een raketwerper van een gebouw waarin ook de redactie van Panoramais gevestigd, zijn drie mannen donderdag veroordeeld tot celstraffen van respectievelijk drie en vier jaar. Ook moeten zij ieder ruim 8.500 euro schadevergoeding betalen. Justitie had tegen het drietal celstraffen geëist tot zeven jaar.

Vorig jaar juni werd het pand van Panorama in Amsterdam-West beschoten met een antitankwapen. Er vielen geen slachtoffers, maar justitie sprak wel van „aanslag op de persvrijheid”. De drie verdachten werden donderdag allemaal schuldig bevonden aan het teweegbrengen van een ontploffing en het veroorzaken van schade aan een pand.

De 42-jarige Richard Z. uit Woerden coördineerde de aanslag, maar was er niet bij toen Panorama werd aangevallen. Hij heeft desondanks de hoogste straf gekregen omdat hij „een leidende rol vervulde”.

Mike van den B. (26) en John P. (46) uit Spijkenisse bestuurden de auto met daarin het antitankwapen. Ook vuurden zij samen de raket af en daarvoor krijgen zij ieder drie jaar cel. De twee hielden vol dat zij niet wisten van de plannen van de beschieting, de rechtbank in Amsterdam ging daar niet in mee. Volgens de rechter was er sprake van „bewuste samenwerking” tussen het drietal.

Telegraaf

De drie mannen waren aangesloten bij motorclub Caloh Wagoh, volgens politie en justitie een criminele organisatie. Panorama publiceert geregeld over de georganiseerde misdaad, zo ook over Caloh Wagoh. Volgens de rechtbank zijn de beweegredenen van het drietal uit het onderzoek niet helder geworden. Of de beschieting verband hield met de publicaties van Panorama is dus onduidelijk, wel hadden de mannen als doel „te intimideren”.

Behalve Panorama werd ook de redactie van dagblad De Telegraaf doelwit van een aanval. Daarbij werd een bestelbus door de pui van de hoofdingang van het pand in Amsterdam-West gereden. Vervolgens werd het voertuig in brand gestoken.

Omdat de aanslagen in dezelfde week werden gepleegd, zocht de politie al snel naar een link tussen beide misdrijven. In april dit jaar werd duidelijk dat één en dezelfde groep verantwoordelijk was voor het leveren van voertuigen gebruikt bij de aanslagen. In het kader van het Telegraaf-onderzoek werden in dezelfde maand dertien aanhoudingen gedaan. Tegen de verdachten in deze zaak zijn nog geen straffen geëist.