Ten minste 36 doden door instorting kobaltmijn Congo

Door de instorting van een kobaltmijn in het zuidoosten van de Democratische Republiek Congo (DRC) zijn donderdag zeker 36 doden gevallen. Het gaat om mijnwerkers die daar volgens de gouverneur van de provincie Lualaba illegaal aan het werk waren, meldt persbureau Reuters. De mijn zou beheerd worden door het Brits-Zwitserse handelshuis Glencore.

De mijnwerkers probeerden volgens de gouverneur op eigen houtje kobalt te winnen. Ze hadden daarvoor de mijn onder water laten lopen, wat de instorting tot gevolg had.

Er zijn duizenden illegale mijnwerkers actief in het zuiden van de DRC, waar ruim de helft van de wereldwijde kobaltvoorraad vandaan komt. Sinds vorige week bewaken honderden Congolese militairen een koper- en kobaltmijn van het Chinese mijnbouwbedrijf Molybdenum, om te voorkomen dat illegale mijnwerkers de mijnen in gaan. Kobalt is een belangrijke grondstof voor onder meer elektrische auto-accu’s.