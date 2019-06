Sepp van den Berg (17) van PEC Zwolle naar Liverpool

De zeventienjarige verdediger Sepp van den Berg maakt een opmerkelijke transfer naar Liverpool. Het talent van PEC Zwolle heeft donderdagochtend een meerjarig contract getekend bij Liverpool. De Zwolse voetbalclub ontvangt bijna twee miljoen euro voor de overgang. De deal wordt in juli afgerond, meldt de Britse voetbalclub.

Daarmee troeft de winnaar van de Champions League onder meer PSV en Bayern München af, die ook interesse hadden in de jeugdinternational. Van den Berg is zo de vierde Nederlander onder contract bij Liverpool, na Georginio Wijnaldum, Virgil van Dijk en de eveneens zeventienjarige Ki-Jana Hoever die afgelopen januari zijn debuut maakte.

"I’ve seen what kind of players from the Academy grew into the first team here. It is unbelievable, especially when this kind of big club does that." ✊ pic.twitter.com/Uep7fwEtTM

