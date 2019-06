Rusland jubelt over teruggave stemrecht in Raad van Europa

De teruggave van het Russische stemrecht in de parlementaire assemblee van de Raad van Europa (PACE), waartoe een meerderheid van de Raad maandagnacht besloot, is in Rusland met gejubel onthaald. Russische politici zien het besluit als een begin van het einde van de sancties die Europa de afgelopen jaren oplegde na de annexatie van de Krim. De Raad ontnam Rusland juist het stemrecht als sanctiemiddel vanwege de annexatie van de Krim in 2014.

Onder de kop ‘Rusland vervangt Oekraïne in PACE’ tekende de Russische zakenkrant Kommersant reacties op van verschillende hooggeplaatste Russische functionarissen.

Zoals Konstantin Kosatsjev, voorzitter van het comité voor buitenlandse zaken van de Federatieraad – de Russische senaat. Hij sprak van „erkenning” en van een „overwinning van het gezond verstand” die volgens hem de dialoog tussen Rusland en Europa vooruit zou helpen. Valentina Matvienko, voorzitter van de Senaat en een belangrijk bondgenoot van Vladimir Poetin, noemde de beslissing in Straatsburg een „eerste serieuze stap in de richting van een breuk met het sanctiebeleid, zoals de afgelopen vijf jaar in relatie tot Rusland is gevoerd”, Doema-vicevoorzitter Pjotr Tolstoj ging nog een stap verder op: „Dit is een kans om de belangen van ons land te behartigen in de oudste parlementaire organisatie van Europa, een kans om een einde te maken aan de Oekraïense propaganda, maar voor alles is dit een breuk in de sanctieketen die ons onwelgevallige landen proberen te smeden rond Rusland”.

Lees ook ‘Waarom mag Rusland weer meestemmen in de Raad van Europa?'

‘Zeer verkeerd signaal’

De Russische vreugde staat in schril contrast met de reacties van andere leden van de Raad van Europa. Woensdag voegden delegaties van Letland, Litouwen, Estland, Georgië, Polen en Slowakije zich bij het luide protest van Oekraïne tegen de rehabilitatie van Rusland als lid van het belangrijkste mensenrechtenorgaan van Europa. Ze verlieten woensdag uit protest een vergadering van de assemblee om zich bij hun eigen regeringen te beraden op een tegenreactie. In een verklaring noemden de landen het Russische eerherstel een „zeer verkeerd signaal aan een land dat zich bedient van gewapende agressie en het vergiftigen van individuen, dat zich niet houdt aan mensenrechten van de eigen burgers en probeert democratieën in heel Europa te destabiliseren”. Voorstanders van het besluit, zoals Duitsland en Frankrijk, stellen dat dialoog met Rusland in Europese organen juist betere garanties biedt voor de mensenrechten in het land.

Delegatieleider onder vuur

Rusland laat zich weinig gelegen liggen aan de kritiek. De delegatie, waarin vier Russische politici zetelen die op de internationale sanctielijst staan, nam het werk in Straatsburg deze week energiek ter hand. Zo kandideerde de voorzitter van de Russische delegatie, Leonid Sloetski, zich als vicepresident van de Raad. Er kwam veel kritiek op zijn kandidatuur, omdat Sloetski in eigen land onder vuur ligt vanwege verschillende MeToo-kwesties. Sloetski wist geen meerderheid te bemachtigen.