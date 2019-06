Rem Koolhaas ontwerpt uitbreiding van het New Museum of Contemporary Art in New York

Rem Koolhaas ontwerpt de uitbreiding van het New Museum of Contemporary Art in New York. Dat heeft het museum woensdag met een persbericht bekendgemaakt.

De 74-jarige Nederlandse architect tekent de museumextensie samen met Shohei Shigematsu, partner bij het in 1975 mede door Koolhaas opgerichte architectenbureau Office for Metropolitan Architecture (OMA).

Voor Koolhaas, die in 1978 naam maakte met het boek Delirious New York, a retroactive manifesto, waarin hij probeerde de filosofie van Manhattan bloot te leggen, wordt het zijn eerste openbare gebouw in de Amerikaanse stad. In 2001 ontwierp hij in New York wel een Prada-winkel.

Het New Museum, gesticht in 1977, is het enige New Yorkse museum dat uitsluitend bestemd is voor exposities van internationale, hedendaagse kunst. Sinds 2007 is het gevestigd in Manhattan in een even spectaculair als raadselachtig gebouw. Dit ontwerp van het Japanse architectenbureau SANAA bestaat uit zes heel grote, witte, wiebelende schoenendozen op elkaar.

De geplande uitbreiding, die het vloeroppervlak van het museum zal verdubbelen, wordt extraverter, vertelde Koolhaas aan The New York Times. „Het leek ons niet vruchtbaar om een enigma te creëren naast een enigma.”

De bouwwerkzaamheden beginnen volgend jaar en zullen naar verwachting in 2022 zijn voltooid. Van de geraamde bouwkosten van 89 miljoen dollar heeft het museum er al 79 miljoen met behulp van sponsors binnengehaald.