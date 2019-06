Een vriendin vond dat ik moest worden ingewijd in de geheimen van Tinder. We moeten tenslotte met onze tijd mee gaan. „Zoals je weet”, vertelde ze, „was ik erg toe aan het vinden van een vaste partner. Ik kreeg hoop toen ik zag dat allerlei goed ogende mannen de tekst ONS aan hun foto hadden toegevoegd. Andere foto’s swipete ik meteen weg en degenen die voor ONS wilden gaan, ontplooiden zich in mijn fantasie al snel tot de mogelijk ideale levenspartner. Genoeg om uit te kiezen.” De volgende dag hielp haar tienerdochter haar uit de droom. „Ma, ONS betekent niet samen. ONS betekent One Night Stand.” Ja, het is zeker van belang met je tijd mee te gaan.

