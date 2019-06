Family Business en andere series van week 26

Family Business

Frankrijk besluit wiet te legaliseren en de falende ondernemer Joseph denkt dat hij zijn slag kan slaan. Samen met zijn familie begint hij een coffeeshop in de slagerij van zijn vader. Franse comedy. Netflix, zes afleveringen.

Shaft (2019)

Een nieuwe versie van de beroemde blaxploitation-film uit 1971. Samuel L. Jackson speelde in 2000 al in de remake en is ook te zien in deze film. John Shaft Jr. (Jessie T. Usher) heeft de hulp nodig van zijn vader (Jackson) om een zaak op te lossen. Geflopt in de Amerikaanse bioscopen, hier meteen op een videodienst. Netflix, 111 minuten.

Shetland 3

Misdaad, vermiste mensen en Schotse landschappen. In het derde seizoen van Shetland moet inspecteur Jimmy Perez (Douglas Henshall) een oude moordzaak heropenen. NPO Start Plus, zes afleveringen.

Sesame Street: NPR Music Tiny Desk Concert

Geen serie of film, maar wel heel leuk: de poppen van Sesamstraat gingen ter ere van het vijftigjarig jubileum van het kinderprogramma langs bij de Amerikaanse publieke omroep NPR. In het kantoor zingen Grover, Bert, Ernie en Koekiemonster liedjes met het NPR-personeel. YouTube, 15 minuten.