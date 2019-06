OM: internationale criminele organisatie fraudeerde met mest

Miljoenen kilo’s zwaar vervuilde mest zijn jarenlang op Nederlandse en Duitse akkers gedumpt door een internationale criminele organisatie die fraudeerde met mest en afval. Dat concludeert het Openbaar Ministerie na vijf jaar onderzoek.

Twintig Nederlandse en Duitse verdachten staan hiervoor volgende week voor de rechter in Amsterdam. Het gaat om veehouders in Gelderland, Brabant en Utrecht, een Limburgse mesthandelaar, een Brabantse mesttransporteur, een Duitse tussenhandelaar, een industriële vergister in Spakenburg en een producent van biodiesel in de Botlek.

De verdachten zouden illegaal dierlijke en industriële resten hebben verwerkt tot meststoffen. Dit zogenoemde digestaat werd in Nederland en Duitsland over het land uitgereden om gewassen beter te laten groeien.

Omdat er gevaarlijke stoffen in de meststoffen waren gemengd is het milieu geschaad, volgens het OM. Dat verdenkt de groep van deelname aan een criminele organisatie, valsheid in geschrifte en overtreding van de meststoffenwet.

Onder meer de Duitse tussenhandelaar Biogarant en het Limburgse Stassen Mestrecycling en Transport, van eenzelfde Limburgse eigenaar, worden verdacht. Biogarant kreeg dit voorjaar in Duitsland al een recordboete van 1,35 miljoen euro voor het importeren van mest die organisch afval bevatte.

Waar de vervuilde mest is gebleven, is grotendeels onbekend, de Duitse en Nederlandse autoriteiten onderzoeken dit nog. Adressen van bestemmingen, die in Nederland verplicht moesten worden opgegeven voor de export, bleken niet te bestaan.

Het in de Rotterdamse haven gevestigde Biopetrol, dat biodiesel en farmaceutische glycerine produceert, zou illegaal afvalstoffen aan de vergister in Bunschoten-Spakenburg hebben geleverd. Biopetrol is onderdeel van het Zwitserse Glencore dat in internationale fraudezaken is verwikkeld. Een woordvoerder van Glencore zegt niet te „geloven dat er een basis is voor de claims” tegen het Rotterdamse dochterbedrijf.

Het bedrijf A. van de Groep en Zonen uit Bunschoten-Spakenburg verwerkt – ‘vergist’ – naar eigen zeggen visafval en andere organische stoffen tot grondstof voor diervoeder, vismeel en biogas. Het heeft een vergistingsinstallatie en krijgt daar van de overheid subsidie voor. In een publicatie op de site van RVO – dat namens het ministerie van Economische Zaken de subsidie verstrekt – vertelt het bedrijf over de duurzame activiteiten. Het bedrijf zou geen mest vergisten. Nu wordt het ervan verdacht een product dat als meststof zou worden gebruikt, te hebben geleverd aan nabije veehouders.

Onlangs onthulde NRC dat zogenoemde mestfabrieken, waarin afval en mest worden vergist, spil zijn in een omvangrijke fraude met afval en subsidies. Het bleek onder meer uit een vertrouwelijk rapport van opsporingsinstanties en enkele provincies.

Chronologie Overzicht van mestfraudezaken

Sinds 2012 wordt een mesttransportbedrijf in het Brabantse Lierop verdacht van grootschalige mestfraude. De verdachten in deze zaak stonden onlangs terecht.

27 oktober 2017 In een strafrechtelijk onderzoek naar fraude met mest en afval worden invallen gedaan bij twee bedrijven in Venlo en Ysselsteyn. In de installatie in Ysselsteyn wordt met afval vermengde mest vergist, waarmee groene stroom wordt opgewekt. Daarmee zou gefraudeerd zijn.

2 oktober 2017 Op verdenking van mestfraude bij een loon- en grondverzetbedrijf in Stevensbeek worden vijf personen gearresteerd.

11 november 2017 NRC onthult in een onderzoek naar mestfraude dat tweederde van de belangrijke mestondernemers in Oost-Brabant en Noord-Limburg is veroordeeld, beboet of verdacht door toezichthouder NVWA of het OM. De eigenaar van het advieskantoor in het Limburgse dorp Heythuysen die de mestboekhouding van veel van deze bedrijven deed, is inmiddels zelf verdachte in een strafrechtelijk onderzoek naar mestfraude.

1 februari 2018 In een onderzoek naar mestfraude wordt een inval gedaan bij een loonbedrijf in Deurne. Mestmonsters worden meegenomen en de boekhouding en administratie van de onderneming doorzocht.

13 maart 2018. Bij een inval bij een mesttransportbedrijf in Wintelre, bij Eindhoven, luidt de verdenking dat de onderneming voor 10,9 miljoen euro heeft gefraudeerd met de administratie van de mestladingen en met mesttransporten. In 2016 deed justitie ook al een inval bij dit bedrijf.

16 mei 2019 NRC onthult dat mestverwerkingsfabrieken de spil zijn in een omvangrijke fraude met afval en subsidies. Dit leidt tot grote risico’s voor mens en milieu. Het staat in een vertrouwelijk rapport uit november 2016 van onder meer justitie, de politie en enkele provincies. Het OM zegt in een reactie dat het rapport „onverminderd relevant en actueel” is.

14 juni 2019 Bij een inval bij een mestbedrijf nabij Zwolle worden vier mannen gearresteerd wegens het faciliteren van mestfraude bij tientallen boeren. Boeren die te veel mest produceerden, werden door de verdachten geholpen door hen het overschot alleen op papier af te laten voeren, is de verdenking. De verdachten zouden valse vervoersdocumenten en facturen hebben opgesteld.

18 juni 2019 De politie houdt nabij Hengelo drie verdachten aan op verdenking van het frauderen met mest. De drie werkten bij een bedrijf dat mest vervoert, verhandelt en verwerkt. Het trio zou tientallen boeren geholpen hebben met valse laad- en losmeldingen en het manipuleren van mestmonsters.