Nieuw probleem vastgesteld bij Boeing 737 MAX

De Amerikaanse luchtvaartautoriteit FAA heeft een nieuw risico vastgesteld bij de 737 MAX-toestellen van Boeing, dat de vliegtuigbouwer moet oplossen voordat het vliegverbod van de toestellen kan worden opgeheven. Dat heeft de Federal Aviation Administration woensdag verklaard.

De nieuwe kwestie met het toestel, dat sinds maart wereldwijd aan de grond wordt gehouden na twee vliegrampen binnen vijf maanden, werd vorige week vastgesteld tijdens een test met een simulator, meldt Reuters. Het probleem kan de hervatting van passagiersvluchten met de 737 MAX vertragen.

De aard van het risico is niet bekend gemaakt. Het is niet duidelijk of de kwestie kan worden opgelost met een aanpassing van software, schrijft het persbureau op basis van bronnen met kennis van de zaak.

De melding van de FAA vormt een tegenslag voor Boeing, dat al maandenlang werkt aan software die de vliegtuigen van het type 737 MAX in staat moet stellen om weer veilig de lucht in te gaan. Een testvlucht om daar toestemming voor te krijgen van de FAA zal niet voor 8 juli plaatsvinden en mogelijk langer worden vertraagd.

Vorige maand zeiden vertegenwoordigers van de FAA dat de 737 MAX mogelijk eind juni groen licht zou krijgen, na voltooiing van de aanpassing van het zogeheten MCAS-systeem door Boeing. Die software, die de neus van het toestel herhaaldelijk naar beneden duwde, wordt in verband gebracht met vliegrampen met het toestel in Indonesië in oktober en Ethiopië in maart. Bij die rampen kwamen 346 mensen om.

„Wat de meest recente kwestie betreft, is het proces van de FAA erop gericht om potentiële risico’s te ontdekken en onder de aandacht te brengen”, schreef de luchtvaartautoriteit in een verklaring. „De FAA heeft onlangs een potentieel risico gevonden waar Boeing iets aan moet doen.”

Boeing liet woensdag weten dat de FAA het bedrijf heeft verzocht software aan te passen om het hoofd te bieden aan een vluchtsituatie die nog niet wordt gedekt door de al gemaakte aanpassingen. De vliegtuigbouwer, die sinds de rampen met de 737 MAX onder een vergrootglas ligt, verklaarde aan dat verzoek te voldoen.