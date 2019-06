Nederland denkt mee over Chinese ‘sponssteden’

VN-secretaris-generaal Ban Ki-moon, premier Rutte en zijn Chinese collega Li Keqiang hebben vrijdag in de Grote Hal van het Volk in Beijing een plaquette onthuld die aan het kantoor van de Global Center on Adaptation (GCA) in China moet komen te hangen.

Het GCA, dat hoofdkantoren heeft in Rotterdam en Groningen, ontwikkelt en verspreidt methoden en technologie voor landen om zich beter voor te bereiden op de komende klimaatveranderingen.

Dat die er gaan komen staat vast, zo is het idee achter het GCA, dus je kunt je er dan maar het beste zo goed en zo snel mogelijk op voorbereiden.

Het GCA is een initiatief van een kleine groep internationale prominenten, waaronder Bill Gates en Kristalina Georgieva, ceo van de Wereldbank. Dat het hoofdkantoor in Nederland kwam, was omdat Nederland de beste plannen hiervoor op tafel legde.

„We komen nu naar China omdat die onze steun heeft gevraagd”, zegt Patrick Verkooijen, CEO van het CGA. China experimenteert momenteel met het concept van zogeheten sponssteden: steden die hun waterhuishouding zo regelen dat overvloedig hemelwater niet langer leidt tot overstromingen, maar dat het water door bijvoorbeeld meer tuinen en minder beton beter kan worden opgenomen in de grond.

„Het concept is in Nederland bedacht, en wordt nu in China verder ontwikkeld”, zegt Rutte erover in zijn speech bij de onthulling van de plaquette. Rutte toonde zich een ware koopman. Hij refereerde aan de watersnood van 1953, om te benadrukken hoezeer en hoe lang we er in Nederland al van doordrongen zijn dat je voor de omgang met water duurzame oplossingen moet bedenken.

Uit niets wat Rutte tegen Chinese partners zei, in de speech of later in het openbare gedeelte van zijn ontmoeting met premier Li, blijkt dat er in Nederland wordt getwijfeld aan de vraag of China betrouwbaar is als internationale zakenpartner.

China besloot eerder om in dertig Chinese steden met sponssteden te gaan experimenteren, en nu zijn er plannen om het concept in zeshonderd steden in te voeren. „De vraag aan het Centrum is: kunnen we de beste expertise uit de hele wereld gebruiken, maar ook uit Nederland, om de sprong van dertig naar zeshonderd steden te maken?”, zegt Verkooijen.

Het nieuw te openen GCA-kantoor in China, het eerste internationale vestiging, is voor Nederland een buitenkansje. Want hoe nobel de motieven van het GCA ook klinken, via dat kantoor kan Nederland handig zijn milieutechnologiepromoten in China. Dat zal een rol hebben gespeeld bij Rutte’s besluit om, op weg naar de G20, naar Beijing te komen.