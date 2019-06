NAVO: Geen nieuwe raketten op land in Europa, wel maatregelen tegen Russische dreiging

De NAVO zal geen nieuwe raketten op Europees grondgebied stationeren als antwoord op de opstelling van een nieuwe raket door Rusland. Dat hebben de secretaris-generaal van de NAVO en de waarnemend minister van Defensie van de VS gezegd op een NAVO-top in Brussel. Wel denkt de NAVO na over andere maatregelen om de nieuwe Russische raketdreiging het hoofd te bieden. „We zijn niet van plan nieuwe raketten op land te stationeren in Europa”, twitterde waarnemend minister van de VS Mark Esper donderdag. „We willen geen nieuwe wapenwedloop.”

Russische overtreding

De NAVO heeft afgelopen winter formeel vastgesteld dat Rusland met de ontwikkeling en stationering van een raket genaamd SSC-8 het INF-verdrag uit 1987 overtreedt. Het verdrag, destijds gesloten tussen de VS en de Sovjet-Unie, verbiedt raketten met een bereik van 500 tot 5.000 kilometer en geldt als een van de belangrijkste wapenbeheersingsverdragen uit de Koude Oorlog. Het is van groot belang voor de veiligheid in Europa: de raketten in kwestie waren op Europa gericht en in Europa gestationeerd.

Na de Russische schending van het verdrag hebben de VS aangekondigd zich ook niet meer gebonden te achten aan het akkoord. Rusland heeft tot 2 augustus om de schending ongedaan te maken. Doet Rusland dat niet, dan vervalt het verdrag en is deze categorie wapens niet meer gereguleerd.

In de Koude Oorlog-logica zou de opstelling van een Russische raket beantwoord moeten worden met de stationering van een westerse raket om zo het evenwicht te herstellen. Op de vergadering van ministers van defensie woensdag en donderdag in Brussel werd duidelijk dat die logica nu niet wordt gevolgd.

Volgens secretaris-generaal Stoltenberg hebben ministers naar alternatieve antwoorden op het Russische probleem gezocht, zoals het uitbreiden van militaire oefeningen, surveillance en het vergaren van informatie. „We zullen ook verder kijken naar onze lucht- en raketverdediging en conventionele mogelijkheden”, zei hij woensdag.