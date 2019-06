Minister Dekker start proef met enkelband voor tbs’er

Minister Sander Dekker (Rechtsbescherming, VVD) start dit najaar een proef met enkelbanden voor tbs-patiënten en overige cliënten met ernstige psychiatrische problemen. De elektronische apparaten moeten incidenten met tbs’ers die op verlof gaan voorkomen doordat dragers worden getraceerd.

Iedere tbs-instelling en forensisch psychiatrische kliniek - één beveiligingsniveau lager - komt in aanmerking voor de proef. In samenspraak met de reclassering en de Dienst Vervoer en Ondersteuning (DV&O) wordt dan telkens afgewogen of een enkelband wordt ingezet.

‘Zorgvuldige afweging’

Ook het Adviescollege Verloftoetsing TBS (AVT) geeft advies bij de inzet van enkelbanden bij een verlof om zo tot een „nauwkeurige en zorgvuldige afweging” te komen, zegt een woordvoerder van het ministerie van Justitie en Veiligheid tegen NRC. „Na twee jaar wordt dan beoordeeld of dit een goed middel is gebleken”.

Hoe zo’n afweging precies tot stand komt, wordt de komende maanden verder uitgezocht. Volgens het ministerie zit de proef nog in de opstartfase. Daarom is een exacte startdatum nog onbekend.

Met een elektronische enkelband staat een patiënt in contact met de meldkamer van de reclassering. Medewerkers zien op een beeldscherm waar iemand zich bevindt en of hij op de juiste plek is. Als iemand de enkelband vernielt, gaat er een alarm af en wordt de politie ingeschakeld.

Toch is het systeem bepaald niet waterdicht. Enkelbanden kampen regelmatig met storingen en worden dan in sommige gevallen doorgeknipt.

Moord op Anne Faber

Aanjager van de proef is Henk Krol van 50Plus. Hij pleitte er woensdag in het algemeen overleg van de Tweede Kamer voor dat tbs’ers die op verlof gaan altijd een enkelband om krijgen „zolang de risico-inschatting nog niet betrouwbaar is”. Aanleiding van het voorstel was dat de moordenaar van Anne Faber, Michael P., te veel vrijheid kreeg tijdens zijn verlof. Ook nadien kwamen er veroordeelden niet terug van verlof in verschillende klinieken. In april kreeg Krol nul op het rekest maar woensdag stemde minister Dekker alsnog in met een proef.