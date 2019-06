‘Mensen die dit zien, hebben geen idee wat het is’

‘Is het een cactus, een bacterie, een komkommer? Mensen die bij ons binnenkomen en deze houtblokprint zien, hebben geen idee wat het is. Vanaf een afstandje zie je alleen een groen langwerpig voorwerp. Pas als je dichterbij komt, herken je de details en dat het een jaarkalender voorstelt. Aan de onderkant staan sneeuwvlokken, bovenaan korenaren, daaromheen is een ring te zien met een streepje voor iedere dag van het jaar. Bij sommige dagen, zoals Midzomer, zijn extra tekentjes aangebracht. Dankzij een A4’tje met een gebruiksaanwijzing die kunstenaar Ketil Kvam heeft meegegeven, kunnen we die ontcijferen.

Mijn vriend heeft het werk voor me gekocht tijdens een kampeerreis in Noorwegen. Ik had vlak voor die vakantie mijn promotieonderzoek afgerond. In eerste instantie had hij me een speciaal gasbrandertje cadeau gegeven om te koken tijdens het kamperen. Dat vond ik een gaaf cadeau, maar wel heel praktisch en dat zag hij waarschijnlijk aan mijn gezichtsuitdrukking. Tijdens onze reis bezochten we Bergen en het wat toeristische, maar erg sfeervolle Middeleeuwse stukje van de stad, Bryggen. In een kunstenaarsatelier daar stelde mijn vriend voor om een werk uit te zoeken als alternatief promotiecadeau. Het meeste wat er hing was niet erg spannend, tot ik dit zag: het intrigeerde me meteen. Ik heb al sinds mijn kindertijd een fascinatie voor symbolen. Dit werk is één groot symbool. De kunstenaar vertelde dat hij de houtsnede baseerde op de houten kalenders die boeren in Noorwegen vroeger gebruikten om te weten vanaf welk moment ze konden zaaien of oogsten. Met deze houtsnede heeft Kvam honderd afdrukken gemaakt in verschillende kleuren, dit is er één van.

Paleo-antropoloog Marlijn Noback (34) kreeg een houtsnede van Ketil Kwam. Prijs: „De kunstenaar vroeg rond 300 euro. Best veel geld voor ons toen. Hij bleek een link met Nederland te hebben en heeft wat korting gegeven.”

Ik vind het mooi dat het werk ‘de tijd’ representeert; ik heb vierenhalf jaar aan mijn promotie-onderzoek gewerkt in Zuid-Duitsland en mijn vriend zat toen in Nederland en Noorwegen. Dit werk staat voor mij voor die soms pittige tijd en hoe we daarna aan een volgend deel van het leven zijn begonnen. Ik zou het gek vinden om mijn diploma op te hangen, maar ben wel trots dat ik mijn onderzoek heb afgerond. En het mooiste: nu leer ik onze zoon en dochter met deze kalender over de seizoenen.”