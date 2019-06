Merkel krijgt tijdens persconferentie opnieuw bibberaanval

De Duitse bondkanselier Angela Merkel heeft donderdag opnieuw in het openbaar een trilaanval gekregen. Op videobeelden van een persconferentie in Berlijn is te zien dat haar handen hevig bibberen. Niet veel later leek het weer goed te gaan met de politica. Het is de tweede keer in ruim een week dat iets dergelijks haar overkomt.

Merkel (64) stond te luisteren naar een toespraak van de Duitse president Frank-Walter Steinmeier, toen het bibberen begon. Ze deed haar armen over elkaar om het trillen te stoppen, maar dat leek weinig uit te halen. Een glas water dat haar werd aangeboden, sloeg ze af. Na twee minuten, toen Merkel niet meer stil hoefde te staan, hield het trillen volgens persbureau DPA op.

Ondanks de bibberaanval reist Merkel donderdag wel zoals gepland af naar de G20-top in het Japanse Osaka. Het is nog niet duidelijk wat er precies met de politica aan de hand was.

Zelensky

Vorige week dinsdag had Merkel een op het oog vergelijkbare trilaanval tijdens een bezoek van de nieuwe Oekraïense president Volodymyr Zelensky. Merkel stond toen lang stil in de hete zon. Na het drinken van een paar glazen water voelde ze zich een stuk beter, zei de CDU-politica later tegen de pers.

In 2014 kreeg Merkel te maken met uitdroging tijdens een interview. Ze werd plotseling niet lekker, wat aan een te lage bloeddruk bleek te liggen. Haar medewerkers legden later uit dat de bondskanselier te weinig had gedronken. Toen Merkel in de zomer van 2017 een bezoek bracht aan Mexico, begonnen haar benen te trillen tijdens het afnemen van de erewacht.

Beelden van Merkels bibberaanval van donderdag: