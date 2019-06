Marokko eist doodstraf tegen drietal dat toeristen vermoordde

De openbaar aanklager in Marokko heeft donderdag de doodstraf geëist tegen drie IS-sympathisanten die bekend hebben achter de moord te zitten op twee Scandinavische toeristen. Dat meldt persbureau Reuters. De vrouwen werden in december gedood tijdens een trektocht door het Atlasgebergte.

Een vierde verdachte, die zich op de dag van de moorden afscheidde van de drie anderen, moet als het aan de aanklager ligt levenslang de cel in. Nog eens twintig anderen die banden zouden hebben gehad met de moordenaars hoorden gevangenisstraffen van tussen de tien en dertig jaar tegen zich eisen. Zij zouden zich onder meer schuldig hebben gemaakt aan lidmaatschap van een terreurorganisatie. Wanneer de rechter uitspraak doet, is niet duidelijk.

Indruk maken op IS

De slachtoffers van de terreurdaad waren een Deense vrouw van 24 en haar Noorse reisgenote van 28. Ze werden onthoofd in hun tent. Op internet verschenen gruwelijke beelden van het misdrijf. Vier dagen na de moorden werden de drie mannen opgepakt. Twee van hen gaven vorige maand toe dat ze de vrouwen hebben omgebracht. De derde hoofdverdachte zei dat hij de filmbeelden heeft gemaakt.

Met hun daad probeerden de drie mannen indruk te maken op terreurbeweging Islamitische Staat. Drie dagen voor de aanslag namen ze een video op waarin ze trouw zwoeren aan de organisatie. Het is hen echter nooit gelukt echt aansluiting te vinden bij IS. De beweging, die normaliter juist gretig inspringt op de claims van eenlingen of groepjes die uit naam van IS aanslagen plegen, heeft de moorden tot nu toe genegeerd.