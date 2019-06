Je houdt van haar, tot ze haar mes weer trekt

Serie Killing Eve seizoen 2 Vanaf zondag 30 juni op NPO3, vanaf 21.55 uur. En NPO Start Plus.

De serie Killing Eve draait om obsessie. Het uitgangspunt – spion zit huurmoordenaar op de hielen – klinkt weinig innovatief, maar de relatie tussen geheim agente Eve Polastri en beroepsbeul Villanelle is er één die niet eerder op tv is vertoond.

In de loop van het eerste seizoen werd duidelijk dat Eve (Sandra Oh) en Villanelle (Jodie Comer) niet simpelweg jager en prooi zijn; die rollen zijn net zo vaak omgedraaid. Ondertussen ontwikkelt zich een steeds complexere band tussen de twee. Voor Eve is Villanelle niet zomaar een crimineel om te vangen, maar een onderwerp van fascinatie, afkeer en lust.

In het tweede seizoen van Killing Eve duurt het niet lang voordat Villanelle het woord ‘liefde’ in de mond neemt om de band tussen haar en Eve te omschrijven – ondanks het feit dat ze nog altijd op de vlucht is voor haar tegenhanger. Het is aan de kijker om te bepalen of er echt sprake is van liefde, en waar de flinterdunne grens tussen liefde en haat ligt.

Talenknobbel

In een New Yorks hotel willen Comer en Oh niet al te diep ingaan op de beweegredenen van hun personages. „Het is juist zo bijzonder aan de serie dat iedere kijker er een andere mening over heeft”, zegt Comer in een gesprek met journalisten. „In elke aflevering vinden we weer iets nieuws, iets wat misschien tegenspreekt wat we eerder hebben gezien. Dat houdt het fris en spannend.”

Wie het eerste seizoen heeft gezien, is bekend met de talenknobbel van Villanelle. Ze reist de wereld over om politici, zakenlui en criminelen om te leggen, en spreekt ondertussen vloeiend Frans, Duits en Italiaans. Haar Engels heeft een ongrijpbaar accent: hier wat Russisch, daar een vleugje Frans. Het is daarom even wennen om Villanelle ineens met een dik Liverpools accent te horen spreken. „Het minst exotisch van allemaal!” grapt ze. Wat blijkt: eigenlijk spreekt de actrice geen woord over de grens. „Niet te geloven”, vindt Oh. „Haar oor is zó goed.”

Haar overtuigende meertaligheid is maar één van de vele acteerprestaties die Comer in Killing Eve neerzet. De actrice krijgt het voor elkaar om haar moordlustige personage af en toe tóch sympathiek te maken. Ze zorgt ervoor dat je bijna haar bloeddorstigheid vergeet – totdat ze weer zonder genade een mes door een borstkas steekt, of een nek breekt.

„Ik vind het geweldig dat kijkers soms aan haar kant staan”, zegt Comer. „Met beide vrouwen is het nooit zwart-wit. Er zijn momenten dat je aan de kant van Eve staat en dan denkt: ‘Eve, ik ben het niet met je eens, wat ben je aan het doen?’ Je duimt soms voor de één, dan weer voor de ander – en begrijpt steeds hun houding. Dat vind ik verfrissend aan deze serie.”

Erotische spanning

Villanelle is niet alleen charmant, maar ook stijlvol en aantrekkelijk, zowel voor kijkers als voor Eve. De erotische spanning tussen de twee vrouwen – en de diverse seksuele uitstapjes die Villanelle met mannen én vrouwen maakt – hebben de serie geliefd gemaakt in de LHBT-gemeenschap. Op haast geniepige wijze is de spionnenshow uitgegroeid tot een van de meest complexe tv-verhalen over de vloeibaarheid van seksualiteit.

„Waar mensen van genieten is de vrijheid van deze vrouwen, met name Villanelle, om te doen wat ze willen en zonder zich ervoor te verontschuldigen”, zegt Comer. „Veel vrouwen herkennen denk ik de relatie tussen deze twee vrouwen, en hebben het gevoel dat ze zoiets zelf hebben ervaren.” Oh denkt dat veel kijkers de vragen herkennen die Eve zichzelf stelt over haar geaardheid. „We zeggen niet dat ze het één of het ander is, want mensen zíjn niet het één of het ander.”

Het gewelddadige einde van het eerste seizoen brengt Eve in de nieuwe reeks oog in oog met haar eigen obsessie. „Eve wordt geconfronteerd met geweld, ze gaat naar de grenzen van haar seksualiteit, de grenzen van haar eigen concept van macht”, zegt Oh. „Dat is enorm uitdagend om te spelen. En het tweede seizoen wordt nog veel grimmiger.”

Onveranderd in het nieuwe seizoen zijn de springlevende dialogen, ondanks het vertrek van showrunner Phoebe Waller-Bridge (Fleabag). Zij is vervangen door Emerald Fennell, die hiervoor vooral bekend was als actrice (Call the Midwife, Camilla Parker Bowles in de komende twee seizoenen van The Crown).

Comer heeft opnieuw zichtbaar plezier in haar psychopatische rol. En natuurlijk zijn er weer de spectaculaire outfits van Villanelle, die er niet voor schroomt om door het leven te gaan in een bubblegumroze jurk van tule of een bedrukt broekpak van Dries Van Noten. „Zo comfortabel!”, jubelt Comer nog over dat laatste kostuum.

In het nieuwe seizoen speelt één aflevering zich voor een groot deel af in Amsterdam. De Wallen vormen het toneel voor een van de meest gruwelijke – of toch geweldige? – moorden van Villanelle. Helaas spreekt ze in de hele aflevering slechts één woordje Nederlands: ‘hagelslag’.