Imam neergeschoten bij moskee in Franse stad Brest

Bij een schietpartij voor de deur van een moskee in de Franse stad Brest zijn donderdag twee gewonden gevallen, onder wie de imam van het gebedshuis. Dat melden de Franse autoriteiten. De slachtoffers zouden niet in levensgevaar verkeren. Het is nog niet duidelijk of er sprake is van een terroristische aanslag.

De vermoedelijke dader heeft zelfmoord gepleegd. Hij ging er na de schietpartij in een auto vandoor. Agenten troffen even later zijn lichaam aan in de buurt van het voertuig. Hij zou „geschreven documenten” hebben achtergelaten, aldus Le Monde. Ook zou de man zijn daad op sociale media hebben aangekondigd. Volgens Franse media was de vermoedelijke schutter een bekende van de politie. Hij zou echter niet te boek staan als lid van een extreemrechtse beweging.

Wat de toedracht was van de schietpartij, is nog onbekend. De antiterreurafdeling van de openbaar aanklager in Parijs onderzoekt de zaak. Minister van Binnenlandse Zaken Christophe Castaner heeft opdracht gegeven de beveiliging van moskeeën in heel Frankrijk op te schroeven.

Kogels in buik en benen

De imam die werd neergeschoten is de prediker Rachid El Jay, ook wel bekend als Rachid Abu Houdeyfa. In Frankrijk haalde hij eerder het nieuws met controversiële uitspraken. Zo legde hij in een video kinderen uit dat mensen die naar muziek luisteren het risico lopen in varkens te veranderen. Terreurbeweging IS heeft een fatwa over El Jay uitgesproken, omdat hij zijn volgelingen heeft opgeroepen te stemmen bij de Franse verkiezingen.

El Jay zou volgens locoburgemeester van Brest Hosny Trabelsi zijn benaderd door de dader terwijl hij de moskee uit liep. De prediker zou een verzoek van de schutter hebben geaccepteerd om met hem op de foto te gaan. Vervolgens opende de dader het vuur, ook op een moskeeganger die naast El Jay liep. Een Frans moslimorgaan meldt dat de imam twee keer in zijn buik is geraakt en twee keer in zijn benen. Het andere slachtoffer zou ook twee kogels in zijn benen hebben gekregen.

Praten over zelfdoding kan bij hulp- en preventielijn ‘Zelfmoord? Praat erover’. Telefoonnummer 0900-0113 of www.113.nl.