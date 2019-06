IJskoningin Robyn houdt haar publiek hongerig

Op vitrage was niet bespaard, bij het optreden van zangeres Robyn in Amsterdam. Boven het podium van de niet geheel gevulde Afas Live, wuifden en wapperden witte lappen, ze zaten gedrapeerd om het drumstel en onttrokken keyboardstandaarden aan het zicht. Robyn zelf verscheen in een zilveren jurk, het witte haar achterover gekamd, en stond er statig bij, als een ijskoningin in een sneeuwlandschap.

Zo liet het optreden een tegenstelling zien: die tussen een koele presentatie en muziek die bedoeld is voor broeierige nachten op de dansvloer. Het is een inmiddels ‘klassieke’ tegenstelling, ook Madonna en Christine and The Queens voeren hun wervelende liedjes uit in een gecontroleerde en gestileerde vorm. De Zweedse Robyn (40) past in deze school. Haar muziek leent de meisjesachtige zang van de jonge Madonna en de discobassen uit de jaren zeventig. Haar stijl bleef woensdagavond beheerst en enigszins ongenaakbaar.

Robyn, die professioneel zingt sinds haar twaalfde, combineert haar dance met een hitgevoelige pop-stijl. Haar hits – zoals ‘Dancing On My Own’ in 2010 of het recente ‘Missing You’ – en andere liedjes exploreren de uithoeken van de dance, waarbij ze afwisselt tussen luchtig en melancholisch.

Een nieuw nummer als ‘Between The Lines’ gebruikt de smachtende zang en licht valse keyboardakkoorden van de vroege house, en peurt daar een verleidelijk minimalisme uit.

Live laat haar uitstekende band, met een prominente rol voor de percussionist, de beats borrelen of daveren. De zaal wordt langzaamaan opgewarmd en reageert euforisch op ‘Dancing On My Own’. Soms laat Robyn de teugels vieren, dan wordt op het podium stijlvol gedanst door een handlanger, met wie ze een enkel pasje meedoet. De afwisseling is vernuftig. Robyn houdt haar publiek hongerig.