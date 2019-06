In Londen honkballen de Red Sox en Yankees ver van huis

Toen de band Muse klaar was met het concert, hadden ze precies 21 dagen. Er werd zo’n 13.000 vierkante meter kunstgras gehaald uit Frankrijk, 345.000 kilo aarde uit de VS. Er kwam vierhonderd meter hek voor de tribunes en twee foutpalen. Slagkooien, dugouts en tijdelijke clubhuizen, omdat de kleedkamers niet groot genoeg zouden zijn.

Drie weken om van het Londense Olympisch Stadion, thuisbasis van voetbalclub West Ham United en menig rockband, een honkbalstadion te maken dat de Major League Baseball (MLB) waardig is. Met foodtrucks en hun Amerikaanse sportsnacks. ‘Hawkers’ op de tribunes, die lui die schreeuwend bier en hotdogs verkopen. Daarvoor worden speciaal mensen ingezet. Alles moest kloppen.

Dit alles voor twee honkbalduels, zaterdag en zondag, tussen de twee bekendste teams op aarde, Boston Red Sox en New York Yankees.

Expansie

Voor het honkbal is dat een primeur in Europa. Het is de volgende stap in de internationale expansie van de competitie. Al in 1996 werd in het reguliere seizoen buiten de VS of Canada gehonkbald, toen in Mexico. In 2000 kreeg Tokio voor het eerst een serie wedstrijden en in 2014 was Sydney gastheer van de seizoensopening.

Europa was de volgende stap. Ook Nederland had graag de eer gehad. In Hoofddorp werd in 2014 zelfs een speciaal stadion gebouwd dat erop ingericht was uit te kunnen breiden voor MLB-wedstrijden. Ruim twaalf miljoen euro kostte het project – tot nu toe voor niets.

Londen is ook logischer. Niet om de honkbalcultuur, want die is groter in Nederland dan in het land van voetbal, rugby en cricket. Londen heeft wel ervaring met andere Amerikaanse topwedstrijden.

Sinds 2007 worden er jaarlijks wedstrijden van de National Football League (NFL), de American-footballcompetitie, gehouden, op Wembley en Twickenham, de rugbytempel van Engeland. Vanaf dit jaar worden er jaarlijks ook twee duels in het nieuwe stadion van Tottenham Hotspur gespeeld. Dat is zelfs gebouwd om dit te kunnen accommoderen, met een uitschuifbaar veld onder de voetbalgrasmat en speciale, grotere kleedkamers. NFL-teams tellen 53 spelers.

De Noord-Amerikaanse basketbalcompetitie NBA begon al in 1990 met internationale wedstrijden. Eerst in Japan, daarna in Mexico en sinds 2011 ook in Londen. Begin dit jaar nog speelden daar New York Knicks tegen Washington Wizards.

Ook de NHL trok al vaker naar Europa. De ijshockeycompetitie was zelfs de eerste van de grote Amerikaanse competities die er kwam, in 1938, voor oefenduels tussen Detroit Red Wings en Montreal Canadiens. Komend najaar spelen Philadelphia Flyers en Chicago Blackhawks hun eerste duels van het seizoen in Praag.

De expansiedrift van de Amerikaanse topcompetities wordt steeds groter. Allemaal zijn ze op zoek naar nieuwe markten. Voor nieuwe fans, nieuwe consumenten, nieuwe spelers. Sommige markten zijn logisch vanuit een sportperspectief – honkbal is in Japan megapopulair – sommige vanuit marketingperspectief. Europa valt daaronder. Fans van de merchandise van de teams zitten er in groten getale, dus daar moeten ook fans van de sport tussen zitten.

Uitverkocht

De topcompetities zijn er maar wat blij mee: fanevenementen zijn een groot succes, de duels verkopen snel uit. De kaarten voor de ontmoetingen tussen de Red Sox en de Yankees waren binnen twee uur weg. Dus ze breiden graag uit, ook al staan de teams er niet altijd om te springen. Het reizen is een zware last midden in een seizoen. Yankees-manager Alex Boone heeft zin in dit weekend, maar zei ook niet te kunnen wachten tot het voorbij is.

Het is ook een van de grote struikelblokken voor de ultieme uitbreidingswens: een heuse franchise in het buitenland. Hoe wordt een speelschema in dat geval geregeld? Maar ook de animo zou een vraag blijven: er komen tienduizenden mensen af op een paar wedstrijden, maar die komen overal vandaan, in Londen ook uit nabijgelegen landen. Zou een team daar wel een trouwe fanbasis kunnen ontwikkelen? In Amerika is dat vaak te gebonden aan de woonplaats.

De meest concrete plannen zijn er al jaren voor een American-footballteam in Londen, maar ook de NBA heeft interesse in een Londens team. Vooralsnog blijft het bij een incidenteel spektakel. Maar wie weet heeft de titel ‘world champions’, die Amerikaanse sporters zich toeëigenen na het winnen van hun competities, in de verre toekomst wel daadwerkelijk die lading.