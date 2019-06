Hoekstra: VS willen Nederlandse hulp ‘op de grond’ in Syrië

De Verenigde Staten vragen Nederland om „militaire middelen op de grond” in het noordoosten van Syrië. De Amerikaanse ambassadeur Pete Hoekstra zegt donderdag in de Volkskrant dat geluisterd is naar de „scherpe kritiek” die Nederland vorig jaar had op een besluit om de Amerikaanse troepen terug te trekken uit het noordoosten van Syrië.

De aankondiging daarover leidde tot kritiek van leden van de coalitie tegen IS. Men vreesde dat er een machtsvacuüm zou ontstaan, met meer instabiliteit tot gevolg. De VS besloten de troepen uiteindelijke gedeeltelijk terug te trekken uit het gebied. Ze houden er nu een „gepaste aanwezigheid” van zo’n duizend troepen, maar willen wel hulp van bondgenoten om te voorkomen dat de organistatie Islamitische Staat (IS) opnieuw kan groeien.

De eerdere „feedback” van Nederland is ter harte genomen, vertelt Hoekstra aan de Volkskrant. Daardoor zijn de Verenigde Staten nu „optimistisch dat de Nederlanders na deze retoriek en deze kritiek zullen doorpakken en bijdragen aan wat volgens hen nodig is in Syrië”.

Volgens Hoekstra gaat het niet om een wederopbouwmissie. Er zou geen nieuw VN-mandaat nodig zijn om de grondtroepen te laten opereren in Syrië. Tegen de Volkskrant zegt hij dat het mandaat waaronder de Nederlandse F16’s tot eind 2018 betrokken waren bij het bombarderen van IS-doelwitten in Irak en Syrië, volstaat voor de inzet waar nu om wordt gevraagd. Doel van de nieuwe missie is om een ‘veiligheidsmechanisme’ in te stellen in het gebied, al is onduidelijk hoe dat precies in elkaar steekt.

Beveiliging tegen instabiliteit

Vorige week werd al bekend dat de Nederlandse regering de opties bekijkt voor een missie in het noordoosten van Syrië. De Verenigde Staten hadden een verzoek ingediend bij de partners van de coalitie tegen IS. Of zij Nederland vroegen om militaire of civiele steun, was toen niet duidelijk.

IS werd in maart officieel verslagen op het laatste grondgebied dat de organisatie bezette. Maar IS ging ondergronds. Er worden nog steeds aanslagen gepleegd.