Twitter: tweets bekende politici in sommige gevallen afgeschermd

Tweets van invloedrijke politici die de regels van Twitter schenden, worden in de toekomst mogelijk afgeschermd met een wegklikbaar venster. Het gaat om tweets die in strijd zijn met de gedragssregels van Twitter, maar wel van belang zijn voor het publieke debat en daarom zichtbaar moeten blijven. Dat meldt Twitter donderdag. Tweets zonder publieke relevantie die de regels schenden, worden offline gehaald.

Tot vandaag bleven dit soort tweets in sommige gevallen ook al staan. Voor bezoekers van het sociale medium werd alleen niet duidelijk dat Twitter dit bewust deed. Volgens het sociale medium wordt met nadruk gelet op tweets die fysieke veiligheid van andere gebruikers in gevaar brengen, door bijvoorbeeld op te roepen tot geweld. Tweets met een waarschuwingsvenster worden tevens minder prominent weergegeven in de tijdlijn van gebruikers.

Het nieuwe beleid geldt voor twitteraars met een geverifieerd account die een overheidsfunctie bekleden, zich kandidaat hebben gesteld of deelnemen aan verkiezingen. Ze moeten minimaal 100.000 volgers hebben.

In de nieuwe situatie worden omstreden tweets geanalyseerd door speciale juridische, regionale teams, die besluiten of het waarschuwingsvenstertje op zijn plaats is. Het sociale medium heeft geen datum gegeven waarop het begint met het afschermen; over al geplaatste tweets komt geen wegklikvenster.

Het waarschuwingsvenster laat de gebruiker weten dat de tweet in kwestie in strijd is met de gedragssregels, maar blijft staan omdat hij publieke relevantie heeft. Het is vervolgens aan de gebruiker of die het venster wil wegklikken en de tweet wil lezen.

Verschillende Amerikaanse media leggen donderdag de link tussen toekomstige tweets van president Trump, die mogelijk onder de nieuwe regeling zouden vallen.

Some of Trump's future tweets could get a warning label from Twitter, after the site announced changes impacting posts deemed in the public interest but that violate its rules.

Here's what that will look like ⬇️ pic.twitter.com/WIoB9xTZhS

— TicToc by Bloomberg (@tictoc) June 27, 2019