‘Nederlandse game-makers profiteren van de wereldwijde groei in games’

Illustratie Roland Blokhuizen en Rik van Schagen

Waar de omzet tussen 2011 en 2015 nauwelijks steeg (0,3 procent per jaar), groeide deze in de afgelopen drie jaar gemiddeld 11,6 procent per jaar. Dat staat in de Games Monitor, een rapport over de Nederlandse gamesector dat donderdag verschijnt.

„De gamemarkt groeit wereldwijd enorm en de Nederlandse industrie gaat daarin mee”, zegt Christel van Grinsven, verantwoordelijk voor het onderzoek dat elke drie jaar wordt gepubliceerd. „In 2015 zaten we in Nederland op een dieptepunt door een aantal tegenvallende lanceringen van games en een teruglopende vraag in de ‘applied games’-sector.” Dat zijn gamebedrijven die hulpmiddelen maken voor bijvoorbeeld de medische en zakelijke sector. „Het aantal ‘applied games’-bedrijven is nu gestabiliseerd, maar ze draaien goed.”

Volgens Van Grinsven kende Nederlandse gamebedrijven sinds 2015 „geen grote missers” meer in titels bestemd voor entertainment. „En we zagen een aantal mooie blockbusters.”

Meer omzet

De omzet van de Nederlandse sector lag in 2018 volgens de Monitor op 225 tot 300 miljoen euro, terwijl die in de periode 2011 tot 2015 bleef hangen tussen 155 en 225 miljoen per jaar. De onderzoekers keken alleen naar de omzet van Nederlandse bedrijven die als primair doel hebben games te maken, dat te faciliteren, of games digitaal te distribueren; de omzet van gamewinkels wordt niet meegenomen. Daarbij gebruikt men onder meer cijfers van het CBS. Veel gamemakers publiceren geen uitgebreide resultaten.

De explosieve groei in het aantal eenmansbedrijven die tot 2015 plaatsvond lijkt geremd. Na een aantal zwakke jaren groeide het aantal banen in de sector de afgelopen drie jaar 10 procent, vooral in Amsterdam, Utrecht en Eindhoven. Van de 575 gamebedrijven in Nederland is nu 20 procent middelgroot (11 tot 100 werknemers). Van Grinsven: „Meer bedrijven hebben een stabiele basis gevonden en kunnen daardoor uitbreiden. En meer hebben ook investeerders kunnen aantrekken of zijn in zee gegaan met grote game-uitgevers.”

Opleidingen

Het aantal studenten dat van de game-opleidingen afkomt, staat al jaren in schril contrast met het aantal banen dat in Nederland te vinden is. Hoewel het aantal opleidingen niet afnam, was er wel een verschuiving te zien: er zijn minder game-MBO’s en meer HBO’s en wetenschappelijke opleidingen die zich richten op games. Van Grinsven: „Dat komt grotendeels door een stelselwijziging op het MBO: de meeste opleidingen moeten nu binnen drie jaar zijn afgerond. De opleidingen hebben zelf beoordeeld dat je in die periode niet de kennis kan opdoen om goed in de game-industrie aan de slag te kunnen.”

Er studeerden in het afgelopen jaar zo’n 900 mensen af. De sector telt 3.850 werknemers.