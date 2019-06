Frank Masmeijer krijgt negen jaar cel in Belgische smokkelzaak

Voormalig tv-presentator Frank Masmeijer (57) is donderdag in België veroordeeld tot een celstraf van negen jaar voor zijn aandeel in een drugssmokkelzaak. Daarnaast moet Masmeijer een boete van 90.000 euro betalen, zo meldt persbureau ANP. De rechter in Antwerpen strafte de Nederlander in hoger beroep zwaarder dan de Belgische justitie had geëist.

De voormalige NCRV-presentator stond terecht voor zijn rol bij de smokkel van 467 kilo cocaïne, die in 2014 werd onderschept in de haven van Antwerpen. Aanklagers hadden acht jaar cel en een boete van 40.000 euro geëist tegen Masmeijer. Hij mag zijn straf onder bepaalde voorwaarden in Nederland uitzitten.

Het hof van beroep bevond Masmeijer schuldig aan deelname aan een criminele organisatie en valsheid in geschrifte. Ook speelde een eerdere veroordeling mee in de zwaardere straf. De uitspraak in de zaak is meerdere keren uitgesteld, voor het laatst een maand geleden. Naast Masmeijer staan nog tientallen anderen terecht, van wie er 32 in hoger beroep gingen.

Uitgeleverd aan België

In 2017 veroordeelde de rechter Masmeijer al tot een celstraf van acht jaar en 48.000 euro boete. Masmeijer ging in beroep tegen de uitspraak. Vlak voordat het hoger beroep in 2018 van start ging, werd hij in Breda aangehouden en uitgeleverd aan België. Hij zit sindsdien vast.

Waar Masmeijer in de eerste aanleg nog had ontkend betrokken te zijn, gaf hij na de uitspraak alsnog toe een „beperkte rol” te hebben gespeeld. Zijn advocaat Geert-Jan Knoops pleitte hierop voor een lagere straf.

Masmeijer werd eind jaren tachtig en begin jaren negentig bekend als tv-presentator, met name van de NCRV. Hij presenteerde onder meer de Holidayshow en Dinges. Naast tv-presentator was Masmeijer ook horeca-ondernemer in België.