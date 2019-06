Ford schrapt 12.000 banen in Europa

De Amerikaanse autofabrikant Ford saneert zo’n 20 procent van de banen bij zijn Europese divisie. Bij de ingrijpende reorganisatie gaan ongeveer 12.000 banen verloren en verdwijnen voor het einde van 2020 tevens 6 van de 24 productielocaties. Met name Duitsland, het Verenigd Koninkrijk en Rusland worden geraakt, zo maakte het bedrijf donderdag bekend.

In Europa is vooral het Verenigd Koninkrijk een belangrijke markt voor Ford, maar hier is al langer sprake van krimp. Bovendien vreest de automaker voor de gevolgen van de naderende Brexit.

‘Moeilijke beslissing’

Begin januari werd al duidelijk dat er mogelijk duizenden banen zouden worden geschrapt in Europa. Toen liet het bedrijf reeds doorschemeren dat ingrijpen noodzakelijk werd geacht om weer winstgevend te worden in de regio, maar werden nog geen exacte aantallen genoemd. Medio maart werd vervolgens bekend dat in ieder geval vijfduizend banen bij Duitse locaties in Köln, Saarlouis en Aachen verloren zouden gaan.

„De scheiding met werknemers en het sluiten van fabrieken zijn de moeilijkste beslissingen die we nemen”, schrijft Europees topman Stuart Rowley in een verklaring. „We gaan vooruit en focussen ons op het opbouwen van een duurzame toekomst voor de lange termijn.” De Europese sanering sluit aan bij eerdere ingrepen die Ford deed in zijn Amerikaanse thuismarkt.

Nederlander leidt bedrijfswagentak

Naast deze volgende reorganisatie kondigt Ford ook een nieuwe strategie aan voor Europa. Daarbij wil het bedrijf nieuwe automodellen introduceren en gaat het bedrijfsmodel op de schop.

Vanaf juli werkt het bedrijf met drie nieuwe divisies met ieder een eigen management; bedrijfswagens, personenauto’s en importmodellen. De afdeling bedrijfswagens zal worden geleid door de Nederlander Hans Schep in het Britse Duntun.