Engeland wint van Noorwegen en is door naar halve finale

De Engelse vrouwen hebben donderdag de kwartfinale van het WK voetbal in Frankrijk gewonnen van Noorwegen. Engeland was in het Stade Oceáne (Le Havre) met 3-0 te sterk voor het Scandinavische team, en is door naar de halve finale.

Vanuit een voorzet van Lucy Bronze zette middenvelder Jill Scott Engeland al in de derde minuut op een 1-0-voorsprong. Vlak voor rust maakte Ellen White er 2-0 van. Bijna tien minuten na rust scoorde Bronze de 3-0 uit een assist van Beth Mead. Een paar minuten voor de 90 minuten miste Engeland een penalty.

Engeland won in de groepsfase alle drie de wedstrijden in Groep D. In de halve finales speelt het tegen Frankrijk of de Verenigde Staten, die elkaar morgen tegenkomen in hun eigen kwartfinale.

Nederland heeft tot nu toe ook alles gewonnen en speelt zaterdag de kwartfinale tegen Italië.