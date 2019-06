Duitse politie arresteert Bosniër voor betrokkenheid bij aanslagen Parijs

Een 39-jarige man uit Bosnië is vorige week in de Duitse deelstaat Saksen-Anhalt gearresteerd in verband met de terroristische aanslagen in Parijs van 2015. Dat heeft de Duitse officier van justitie donderdag bekend gemaakt, meldt het Duitse persbureau DPA.

De man wordt verdacht van medeplichtigheid aan de terreurdaden, lieten de Duitse federale politie en de aanklager in Dresden in een gezamenlijk verklaring weten. Daarbij vielen in november 2015 in totaal 131 doden. In verband met het lopende onderzoek wordt op dit moment geen verdere informatie vrijgegeven over welke rol hij precies heeft gespeeld.

Uitlevering aan België

De Bosniër werd in de nacht van 19 op 20 juni opgepakt en zit momenteel in voorlopige hechtenis in Dresden. Mogelijk wordt hij overgeleverd aan België, dat in een eerder stadium een aanhoudingsbevel voor hem had uitgevaardigd.

In maart werden twee Nederlandse mannen van 29 en 31 jaar aangehouden in Amsterdam vanwege mogelijke betrokkenheid bij de aanslagen in Parijs in 2015. Zij zouden „op een of andere manier” betrokken zijn geweest bij de levering van de wapens.

Bij de aanslagen die zijn opgeëist door Islamitische Staat, werden onder meer kalasjnikovs en explosieven gebruikt. De enige van de acht vermoedelijke daders die de aanslag heeft overleefd, Salah Abdeslam, zit momenteel vast in de zwaarbeveiligde gevangenis Fleury-Mérogis, nabij Parijs.