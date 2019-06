Duitse autoriteiten arresteren nog 2 verdachten vanwege moord politicus

De Duitse politie heeft nog twee verdachten gearresteerd op verdenking van de moord op CDU-politicus Walter Lübcke. Dat meldt onder meer de Duitse krant Süddeutsche Zeitung donderdag. Het is nog onduidelijk waar de twee precies van worden verdacht.

Voor de moord op Lübcke, die begin juni dood bij zijn huis werd aangetroffen, zit al een 45-jarige verdachte vast, Stephan E. Woensdag deed hij een bekentenis in de zaak, maar hij hield vol alleen te hebben gehandeld. De verdachten die donderdag werden gearresteerd zouden volgens Duitse media E. echter aan wapens hebben geholpen. Mogelijk gaat het om de verkoper van het moordwapen en een tussenpersoon. De Duitse politie wilde daarover donderdagochtend niets kwijt, maar komt later op de dag waarschijnlijk met meer informatie.

Gevonden wapens

De arrestaties vallen samen met een reeks huiszoekingen door de Duitse politie in de nacht van woensdag op donderdag. Daarbij werd een wapenarsenaal gevonden dat vermoedelijk aan E. toebehoort. De meeste wapens waren verstopt in de grond bij het huis van E.’s werkgever. In totaal zouden vijf wapens zijn gevonden, een deel van het wapenarsenaal zou al in 2014 zijn verkregen. Het moordwapen schafte E. mogelijk in 2016 aan.

De moord op Lübcke is politiek gemotiveerd. De 65-jarige politicus Lübcke uit Hessen was een tijdlang verantwoordelijk voor de opvang van vluchtelingen in de deelstaat. Hij stond bekend als voorvechter van de Duitse immigratiepolitiek. E. bekende woensdag dat hij de christendemocraat om het leven had gebracht vanwege diens uitingen over vluchtelingen.

E. was al langer bij de politie bekend omdat hij zich in extreemrechtse kringen bewoog. Hij werd onder meer veroordeeld voor een (mislukte) aanslag met een brandbom op een asielzoekerscentrum in de jaren negentig. Of de nieuwe arrestanten ook banden met extreemrechts hebben, is nog onduidelijk. Mogelijk wisten zij wel van het voornemen van E. om Lübcke te doden, zo schrijft de Süddeutsche Zeitung.