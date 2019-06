Democraten nemen het tegen elkaar op in eerste TV-debat

Tien Democratische kandidaten voor het Amerikaanse presidentschap zijn woensdagnacht de strijd met elkaar aangegaan om de nominatie om het volgend jaar op te nemen tegen Donald Trump, in het eerste grote televisiedebat van de campagne voor 2020.

De tien gegadigden, onder wie de senatoren Elizabeth Warren en Cory Booker, voormalig Afgevaardigde Beto O’Rourke en oud-minister van Huisvesting Julian Castro, debatteerden in Miami over thema’s als gezondheidszorg, immigratie en de spanningen tussen de Verenigde Staten en Iran, in het eerste van twee TV-debatten.

Donderdagavond nemen tien andere Democraten het tegen elkaar op, onder wie oud-president en koploper in de peilingen Joe Biden, de senatoren Bernie Sanders en Kamala Harris en burgemeester Pete Buttigieg van South Bend, Indiana.

De debatten vormen een kans voor het grote aantal kandidaten, van wie sommigen nauwelijks bekend zijn, om zich te profileren tegenover Biden en zijn directe uitdagers, Sanders en Warren.

De progressieve senator Warren uit Massachusetts, door afwezigheid van Biden en Sanders de koploper van het veld op woensdagavond, nam het op voor algemene gezondheidszorg. „Gezondheidszorg is een fundamenteel mensenrecht, en ik zal altijd vechten voor fundamentele mensenrechten”, zei ze.

Gevraagd of de kandidaten bereid waren hun privéverzekering op te zeggen voor algemene gezondheidszorg, staken alleen Warren en burgemeester Bill de Blasio van New York hun hand op.

Ook hamerde Warren op inkomensongelijkheid, die volgens haar een smet vormt op de economische voorspoed van de VS. „Voor wie werkt deze economie nu eigenlijk? Hij draait geweldig voor een steeds dunnere laag aan de top.”

