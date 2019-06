‘Centrale figuur’ diamantroof Brussel krijgt vijf jaar cel

De man die volgens het Openbaar Ministerie in België „het brein” is achter de grote diamantroof op de luchthaven van Brussel in 2013, is donderdag veroordeeld tot vijf jaar cel. De rechtbank oordeelde dat er te weinig bewijs is Marc Bertoldi te straffen voor een „actieve rol” bij de roof, maar veroordeelt hem voor heling schrijven Belgische media.

Het OM had acht jaar tegen Bertoldi geëist, omdat hij de roof zou hebben gepland. Het OM noemde hem „de centrale figuur” in de roof in februari 2013. Acht gewapende daders reden toen met een bus het terrein van de luchthaven Zaventem op. Daar overvielen ze een waardetransport van het bedrijf Brink’s, van waaruit net een partij diamanten in een vliegtuig werd geladen. De overvallers namen meerdere kistjes met diamanten mee - Bertoldi was volgens het OM degene die achter het stuur van hun busje zat.

De buit had een waarde van 37 miljoen euro. Bertoldi had eerder bekend een deel van de diamanten te hebben doorverkocht.

In de zaak werden negentien mensen opgepakt. Bertoldi, een Fransman, is apart berecht omdat hij eerder een straf in Frankrijk moest uitzitten. Eerder sprak de rechtbank de achttien andere verdachten vrij, omdat er te weinig bewijs was voor hun betrokkenheid.