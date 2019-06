Cao-onderhandelingen basisonderwijs lopen vast op looneis

De onderhandelingen voor een nieuwe cao in het basisonderwijs zijn woensdagavond stukgelopen. De gezamenlijke bonden en de PO-Raad, die de werkgevers vertegenwoordigt, konden niet tot overeenstemming komen over de loonstijging. Dat melden de onderhandelaars donderdag.

Leraren uit het basisonderwijs staakten het afgelopen jaar op meerdere momenten voor meer loon en verlaging van de werkdruk, om zo iets aan het lerarentekort te doen. Ook willen de bonden dat de inkomenskloof tussen het voortgezet onderwijs en het basisonderwijs wordt gedicht.

Het uitgangspunt van onderwijsbond AOb was een loonstijging van 5 procent in 2019 en minimaal 3 procent in 2020. De PO-Raad wilde een stijging van in totaal 4 procent toezeggen, waarop de bonden uit het overleg stapten.

Inkomenskloof

AOb-onderhandelaar Eugenie Stolk schrijft dat door het stuklopen van de onderhandelingen het inkomensverschil tussen voortgezet en basisonderwijs mogelijk groter wordt. „Dat is in deze tijd onbespreekbaar.”

Rinda den Besten, die namens de PO-Raad de onderhandelingen leidde, zegt het jammer te vinden dat de bonden de onderhandelingen hebben opgeschort. Den Besten erkent dat ook met het voorstel van de werkgevers die kloof niet zou worden gedicht. „(…) daarvoor zijn extra investeringen van het kabinet nodig. Nu staan de medewerkers echter met lege handen.”

Anderhalf jaar lang lobbyden de PO-Raad en de onderwijsbonden gezamenlijk bij het kabinet voor hogere salarissen in het basisonderwijs als het ‘PO-Front’, een samenwerking die inmiddels beëindigd is. In maart werd bekend dat minister Arie Slob (Onderwijs, ChristenUnie) 333 miljoen euro voor basisscholen naar voren haalt uit het zogenaamde werkdrukakkoord.

Met het stuklopen van de cao-onderhandelingen, blijven de afspraken van de cao die in maart verstreek gelden. De AOb laat weten dat er na de zomer opnieuw acties zullen volgen.