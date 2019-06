Botox-maker opgeslokt in miljardenovername

Zelden wordt zo duidelijk geïllustreerd hoe lucratief het kan zijn als je het alleenrecht hebt op een veel voorgeschreven geneesmiddel. Dinsdag werd in de Verenigde Staten de mega-overname aangekondigd van Botox-maker Allergan door medefarmaceut Abbvie ter waarde van 63 miljard dollar (55 miljard euro).

Met de overname wordt de vijfde farmaceut ter wereld geschapen. En het mooie voor Abbvie, zo pochte bestuursvoorzitter Rick Gonzalez, is dat de overname wordt betaald door de inkomsten van een geneesmiddel. Het gaat om Humira (stofnaam adalimumab): een veel gebruikte ontstekingsremmer tegen onder meer reuma. „We zitten in de unieke situatie dat Humira betaalt voor zijn eigen vervanging”, zei Gonzalez in een telefonisch gesprek met analisten, verwijzend naar de aankoop van het in de cosmetische industrie bijzonder populaire Botox.

Het Amerikaanse Abbvie was vorig jaar goed voor een jaaromzet van omgerekend 27,8 miljard euro. Humira is hét belangrijkste medicijn van de farmaceut, goed voor bijna tweederde van de omzet. De Groene Amsterdammer becijferde dit jaar hóe lucratief Humira is. Jaarlijks wordt alleen al in Nederland ruim 220 miljoen euro aan Humira uitgegeven. De wereldwijde omzet van het geneesmiddel bedroeg vorig jaar 17 miljard euro. Sinds haar markttoelating in 2002 heeft Humira Abbvie ruim 130 miljard dollar opgeleverd.

In de loop van 2023 raakt Abbvie het alleenrecht op Humira kwijt in de VS, de belangrijkste markt. En Abbvie-topman Gonzalez neemt met de Allergan-overname alvast een voorschot op die periode. Met de inkomsten van Humira tot en met 2023 kan Abbvie de schuld inlossen die de aankoop van Allergan met zich meebrengt, legde Gonzalez uit. „In essentie koopt Humira nu de middelen om zichzelf op de lange termijn te vervangen.”

Beide bedrijven zijn genoteerd aan de beurs in New York. Aandeelhouders reageerden wisselend op de overname. De Allergan-koers steeg dinsdag direct fors, met zo’n 26 procent, en bleef ook woensdag onveranderd hoog rond de 164 dollar hangen. Aandeelhouders van Abbvie daarentegen reageerden beduidend minder uitgelaten. Na de bekendmaking daalde de koers met zo’n 17 procent. Woensdag trad weliswaar enig herstel (3 procent) in, maar het is duidelijk dat het enthousiasme van topman Gonzalez niet gedeeld wordt.

Dat heeft mogelijk te maken met de financiering van de overname. Abbvie biedt 188,24 per aandeel van Allergan, waarvan 120 dollar in contanten en de rest in eigen aandelen. Beide bedrijven torsen al forse schuldenlasten met zich mee van 35 miljard (Abbvie) en 21 miljard euro (Allergan) en door de overname gaat de schuldenlast aanvankelijk nog verder stijgen.

Allergan verhuisde in 2015 om fiscale redenen naar Ierland en deed daartoe een overname van een lokaal bedrijf. Het nieuwe Abbvie/Allergan-bedrijf zal in de Verenigde Staten zijn hoofdkantoor optrekken.

Er is sprake van een overnamegolf onder farmaceuten. In januari werd bijvoorbeeld nog de overname van Celgene door BMS aangekondigd ter waarde van 74 miljard dollar.