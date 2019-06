Australische student vermist in Noord-Korea

Australië wil dringend opheldering van Noord-Korea over het lot van een 29-jarige Australische student. Sinds dinsdagmorgen heeft Alek Sigley geen contact meer gehad met zijn familie en vrienden, wat voor zijn doen ongewoon zou zijn. Gevreesd wordt dat de student is vastgezet. Dat schrijft de Australische publieke omroep ABC.

De Australiër woont in Pyongyang waar hij Koreaanse literatuur studeert aan de Kim Il-sung Universiteit. Aan de universiteit studeert voor zover bekend maar een handvol westerlingen. Behalve student is Sigley ook gids in Noord-Korea, waar hij namens het reisbureau Tongil Tours westerse toeristen rondleidt. Hij wilde de negatieve stereotypes over Noord-Korea doorbreken, zo lichtte hij zijn keuze om in het land te gaan wonen toe.

In de Britse krant The Guardian publiceerde Sigley dit jaar nog een opiniestuk waarin hij schreef dat hij in het land een mate van vrijheid genoot op die voor buitenlanders zeer zeldzaam is. Zo zou hij zich in vrijheid kunnen bewegen, zonder continue begeleiding.

‘In vrijheid bewegen’

De autoriteiten in Canberra nemen de zaak zeer serieus op en willen snel duidelijkheid over de verblijfsplaats van Sigley. Ook op sociale media was de student de afgelopen dagen inactief. Volgens de Australische procureur-generaal zijn „de omstandigheden zeer ongewoonlijk”. Omdat Australië geen eigen ambassade in Noord-Korea heeft, worden de autoriteiten bijgestaan door Zweden. De staatsmedia in het land hebben nog niets gemeld over Sigley.

Lees ook: Wat gebeurde met Otto Warmbier, Amerikaan gevangen in Noord-Korea?

Het is niet ongebruikelijk dat westerse toeristen Noord-Korea bezoeken. In het land worden echter ook af en toe buitenlanders opgepakt. Een van de bekendste voorbeelden is de Amerikaan Otto Warmbier, die in 2016 werd gearresteerd omdat hij een propagandaposter zou hebben gestolen.

Hij werd veroordeeld tot vijftien jaar dwangarbeid. Tijdens Warmbiers gevangenschap ging zijn gezondheid ernstig achteruit. Toen hij uiteindelijk in 2017 aan de VS werd overgedragen, lag hij in coma. Warmbier bleek ernstige hersenschade te hebben opgelopen en enkele dagen nadat hij was vrijgelaten, stierf hij op 22-jarige leeftijd.