‘Apothekers overtreden regels bij noodgevallen door medicijntekorten’

Door medicijntekorten zien verslavingsartsen en apothekers zich soms genoodzaakt om de regels voor verstrekking van medicijnen te overtreden. Dat meldt de onderzoeksredactie van RTL Nieuws donderdag, na gesprekken met zorgverleners.

RTL sprak met negen bronnen, die anoniem vertellen over de problemen. Zo heeft één bron wel eens een door een patiënt teruggebracht geneesmiddel meegegeven aan een andere patiënt. Zulk hergebruik is verboden: teruggebrachte of overgebleven geneesmiddelen moeten worden vernietigd om de kwaliteit van de voorraad te waarborgen. Nu halen apothekers soms naamstickers van de doosjes af. Ook worden geneesmiddelen die over de datum zijn verkocht.

‘Uitzonderlijk dilemma’

De beroepsvereniging voor apothekers (KNMP) stelt dat het overtreden van de wet- en regelgeving „niet tot de dagelijkse praktijk behoort”. Tegen NRC zegt voorzitter Gerben Klein Nulent: „Dit zijn zeer uitzonderlijke gevallen waarin de apotheker geen andere oplossing voorhanden heeft”.

„We hebben er begrip voor dat de apothekers dan voor een dilemma staan, als er spoed is en een patiënt in levensgevaar is”, zegt Nulent.

Als een medicijn (tijdelijk) niet op voorraad is, wordt eerst gegeken of een ander, vergelijkbaar geneesmiddel kan worden meegegeven. Apothekers kunnen ook proberen een geneesmiddel zelf te bereiden of te importeren uit het buitenland.

Apothekers zien het tekort van een bepaald medicijn niet aankomen, stelt KNMP. Fabrikanten hebben wel zicht op de voorraad en zijn verplicht verwachte tekorten te melden bij het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG), dat het landelijk meldpunt beheert. Vorig jaar werd 1.390 keer melding gemaakt van een mogelijk medicijntekort, meer dan zeshonderd geneesmiddelen waren tijdelijk uitverkocht.

Het CBG laat weten geschrokken te zijn van het bericht van RTL: „Vooral het hergebruik van medicijnen die over de datum zijn, of waarvan de apotheker niet weet wat ermee is gebeurd, is gevaarlijk.” Een hoogleraar farmaceutische patiëntenzorg, aangehaald door RTL Nieuws, stelt daar tegenover: „Ik vind het bewonderenswaardig dat mensen hun nek uitsteken voor hun patiënten. Je moet wat.”